Uchenna Ogundu sürprizi! Şanlıurfaspor'dan Fenerbahçe iddiasına cevap

Trendyol 2'nci Lig'e düşen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu'nun yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Şanlıurfaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Polat imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır. Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır."