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Uchenna Ogundu sürprizi! Şanlıurfaspor'dan Fenerbahçe iddiasına cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uchenna Ogundu sürprizi! Şanlıurfaspor&#039;dan Fenerbahçe iddiasına cevap
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 1'inci Lig'e veda eden Şanlıurfaspor, 19 yaşındaki  Nijeryalı forveti Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair basına yansıyan iddialara cevap verdi. Kulüpten yapılan paylaşım dikkat çekti.

Trendyol 2'nci Lig'e düşen Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da Basın Sözcüsü ve Mali İşler Sorumlusu Mustafa Kemal Polat, Uchenna Ogundu'nun yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Uchenna Ogundu sürprizi! Şanlıurfaspor'dan Fenerbahçe iddiasına cevap - 1. Resim

"RESMİ GELİŞME YOK"

Şanlıurfaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Polat imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, futbolcumuz Uchenna Ogundu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır. Kamuoyunun, bu tür spekülatif ve doğruluğu teyit edilmemiş haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kulübümüzle ilgili bir transfer gelişmesi yaşanması durumunda, gerekli bilgilendirme yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır."

Uchenna Ogundu sürprizi! Şanlıurfaspor'dan Fenerbahçe iddiasına cevap - 2. Resim

19 MAÇTA 6 GOL

Uchenna Ogundu, bu sezon 19 maçta görev aldı. Bin 502 dakika sahada kalan Nijeryalı futbolcu, 6 gol attı ve takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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