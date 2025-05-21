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Fenerbahçe'de En-Nesyri için ayrılık kararı! Bonservis bedeli belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de En-Nesyri için ayrılık kararı! Bonservis bedeli belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor maçında tribünlere yaptığı hareket sonrası eleştirilen Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe yönetimi yol ayrımına geldi. Faslı golcünün bonservis bedeli belli oldu, Arap kulüplerinden ciddi talipler var.

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması başladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri için kritik karar verildi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri için ayrılık kararı! Bonservis bedeli belli oldu - 1. Resim

Son olarak Eyüpspor maçında "Sizi duyamıyorum" hareketiyle tribünleri kızdıran ve oyundan çıkarken protesto edilen 27 yaşındaki Faslı futbolcu, sezonun ikinci yarısında düşen performansıyla da dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de En-Nesyri için ayrılık kararı! Bonservis bedeli belli oldu - 2. Resim

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Ara transfer döneminde kendisine gelen tekliflere rağmen takımda tutulan En-Nesyri için bu kez ayrılık yolu açıldı. Yönetim, oyuncunun transferi için minimum 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe'de En-Nesyri için ayrılık kararı! Bonservis bedeli belli oldu - 3. Resim

Geçtiğimiz yaz Sevilla'dan 19.5 milyon euroya transfer edilen En-Nesyri, bu sezon 50 maçta 28 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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