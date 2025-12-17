Batı’nın Ukrayna üzerinden yürüttüğü askerî faaliyetleri yakından izlediklerini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ne yaptığınızı biliyoruz” sözleriyle NATO’ya açık bir gözdağı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Ukrayna savaşı, NATO’nun rolü ve Rus ordusunun yeni askeri hamleleri hakkında yeni bir döneme işaret etti.

NATO’YA AÇIK SUÇLAMA

Putin, NATO içindeki güçlü ülkelerin Ukrayna’nın arkasında durduğunu, Kiev’e silah, mühimmat ve savaş malzemesi sağladığını dile getirdi. NATO’nun sadece askeri destekle sınırlı kalmadığını söyleyen Putin, istihbarat paylaşımı yapıldığını ve danışmanlar gönderildiğini iddia etti:

"Rus birlikler, NATO üyelerinin Kiev'in arkasında durduğu zorlu koşullarda yüksek muharebe etkinliği ve eğitim seviyesi sergiliyor"

"DİPLOMASİ OLMAZSA ASKERİ YOL DEVREYE GİRER”

Putin, Batı ülkeleri ile diplomatik yolların sonuç vermemesi halinde Rusya'nın Ukrayna'yı vurmaya devam edeceğini söyledi. Güvenlik amacıyla silahsız bölgelerin genişletileceğini belirten Putin, bu sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti:

"Batı diyaloğu reddederse, tarihi topraklarımızı askeri yöntemlerle ele geçireceğiz"

Avrupa kamuoyuna verilen “Rusya ile büyük savaş” mesajlarına da sert çıktı. Bu söylemleri açık şekilde reddeden Putin, şu sözleri kullandı:

“Bunu defalarca söyledim. Bu yalan, saçmalık. Avrupa ülkelerine karşı varsayımsal bir Rus tehdidi uyduruluyor. Bunu bilerek yapıyorlar. Rusya, hem ABD hem de Avrupa ile eşit düzeyde işbirliği kurmaktan yana, ancak ordu egemenliğin ve güvenliğin garantörü olmaya devam ediyor”

NÜKLEER SİNYAL!

Rus lider, Rusya’nın nükleer kuvvetlerinin saldırganları caydırmada ve küresel güç dengesini korumada temel rol oynadığını da değindi:

"Güvenlik dengelerin bu çerçevede şekilleniyor. Rusya'nın nükleer güçleri, saldırganı caydırmada ve dünyadaki güçler dengesini korumada temel bir rol oynayacak"

KUZEY KORE LİDERİNE ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR etti

Putin, Kuzey Koreli askerlerin Kursk bölgesinde Rus birlikleriyle omuz omuza savaştığını söyledi. Mayın temizleme faaliyetleri dahil olmak üzere sahada aktif görev aldıklarını aktaran Putin, Kuzey Kore askerlerinin cesur tutuma sahip olduğunu yorumunda bulundu.

DENİZ FİLOSUNDA BÜYÜK GÜÇLENME

Putin, Rus deniz filosunun kapasitesinin artırıldığını, füze taşıyabilen yeni denizaltıların üretildiğini açıkladı. Deniz kuvvetlerinin caydırıcı gücünün daha da yükseltildiğini aktardı.

“ORESHNİK” YIL SONUNA KADAR GÖREVE HAZIR

Putin, “Oreshnik” adlı füze sisteminin yıl sonuna kadar muharebe görevine alınacağını duyurdu. Sistemin Rus savunma doktrininde önemli bir yer tutacağını kaydetti.

RUSYA’DAN ÇARPICI TABLO: UKRAYNA’NIN ENERJİ GÜCÜ ÇÖKTÜ

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Ukrayna’daki enerji altyapısına dair veriler paylaştı.

Belousov’a göre Ukrayna genelinde 70’ten fazla termik santral devre dışı kaldı. Hidroelektrik santrallerinin ise yüzde 37’den fazlası çalışamaz durumda.

Mevcut verilerle birlikte Kiev yönetiminin toplam enerji kapasitesinin iki katından fazla düştüğü öne sürüldü. Elektrik üretimindeki kaybın, hem sivil hayatı hem de askeri faaliyetleri doğrudan etkilediği görüşü iletildi.

“AVRUPA VE NATO, 2026 İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR”

Belousov, Avrupa ve NATO ülkelerinin izlediği politikanın, 2026 yılında askeri harekatların sürmesi için gerçek önkoşullar oluşturduğunu söyledi. Batı’nın attığı adımların, çatışmanın sona ermesinden çok uzakta olduğuna işaret etti.

NATO İÇİN 2030 SENARYOSU

Rus Savunma Bakanı, NATO’nun daha uzun vadeli planlar yaptığını da dile getirdi. Açıklamaya göre, 2030’lu yılların başında muhtemel bir büyük çatışma ihtimaline karşı hazırlık süreci şimdiden başlatıldı. Askeri yapılanma, savunma yatırımları ve stratejik planlamaların bu çerçevede şekillendiği mesajı verildi.

ORDUDA İNSANSIZ SİSTEMLER İÇİN YENİ ADIM

Savunma Bakanı Belousov ayrıca insansız sistem birliklerinin oluşturulma sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu:

"İnsansız sistemlerle çalışmak için 35 yaşın altındaki gençleri işe almaya odaklanmamız gerekiyor"

