Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İspanyollar Çelik Kubbe'ye hayran kaldı! İsrail'in Demir Kubbe'sini geride bıraktı

İspanyollar Çelik Kubbe'ye hayran kaldı! İsrail'in Demir Kubbe'sini geride bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanyollar Çelik Kubbe&#039;ye hayran kaldı! İsrail&#039;in Demir Kubbe&#039;sini geride bıraktı
Hava Savunma Sistemi, ASELSAN, Türkiye, Demir Kubbe, İsrail, Yapay Zeka, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol El Nacional gazetesi, Türkiye'nin yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi, İsrail'in Demir Kubbe'siyle kıyaslayarak "çok daha kapsamlı ve etkili" ifadelerini kullandı. Haberde, ASELSAN'ın geliştirdiği ve 460 milyon dolar değerinde 47 araçla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen sistemin, yapay zeka entegrasyonu sayesinde farklı tehditlere karşı çok katmanlı koruma sağladığı vurgulandı. Çelik Kubbe'nin Türkiye'ye hava savunmasında teknolojik bağımsızlık kazandırdığı belirtildi.

Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe, uluslararası basında yankı uyandırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ASELSAN’ın Oğulbey tesislerinde duyurduğu sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldıktan kısa süre sonra dünya medyasının ilgi odağı oldu.

İSPANYOL BASININDAN DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Nacional, Çelik Kubbe’yi geniş bir şekilde ele aldı. Haberde, Türkiye’nin hava sahasını korumak için geliştirdiği sistemin milli teknolojiyle inşa edilmesi ve çok katmanlı yapısıyla dikkat çektiği vurgulandı.

"TÜRKİYE SAVUNMASINI GÜÇLENDİRİYOR"

Gazetede, “Türkiye savunmasını güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesi, Çelik Kubbe projesi aracılığıyla hava sahasını füze ve İHA gibi tehditlerden korumak için yerli teknolojiyi kullanıyor.” ifadeleri yer aldı. Bu değerlendirme, sistemin yalnızca bir savunma aracı değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlık adımı olduğunun altını çizdi.

460 MİLYON DOLARLIK DEV TESLİMAT

Haberde, ASELSAN’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 47 araç teslim ettiği, bu araçların radar, hava savunma ve elektronik harp sistemlerinden oluştuğu belirtildi. 460 milyon dolarlık bu teslimatın, Türkiye’nin hava güvenliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğu vurgulandı.

YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ SAVUNMA

El Nacional, sistemin yapay zeka entegrasyonu sayesinde radar, sensör ve silahların tek bir ağ üzerinden koordine edildiğini aktardı. Özellikle Ankara ve Boğazlar gibi kritik bölgelerde mevcut savunmaların da bu sisteme entegre edileceği kaydedildi.

İSRAİL'İN DEMİR KUBBE'Sİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Gazete, Çelik Kubbe’nin sıklıkla İsrail’in Demir Kubbe sistemiyle kıyaslandığını ancak bundan çok daha kapsamlı olduğunu yazdı. Haberde, “Çelik Kubbe, Demir Kubbe’den farklı olarak daha fazla katmana sahip. Çok çeşitli tehditlere karşı etkili savunma sağlayabiliyor.” ifadeleri dikkat çekti.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK VURGUSU

İspanyol basını, Türkiye’nin bu projeyle yabancı sistemlere olan bağımlılığını azalttığını belirtti. Çelik Kubbe’nin, hava savunmasında milli bir dönüm noktası olduğu ve Ankara’nın savunma teknolojilerinde bağımsızlık ilan ettiği yorumları yapıldı.

ÜÇ KATMANLI GÜÇLÜ YAPI

Haberde sistemin üç ana katmandan oluştuğu aktarıldı: Alçak irtifa savunma (İHA savar ve taşınabilir füzeler), kısa/orta menzilli savunma (seyir füzeleri ve helikopterler) ve uzun menzilli savunma (SİPER sistemi gibi yüksek irtifa tehditleri). Bu yapının, Türkiye’yi bölgesinde güçlü kılan stratejik bir güvenlik kalkanı oluşturduğu vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
X’te büyük değişim: İki haftada bir güncellenecekGalatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu: Victor Osimhen...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Can Holding soruşturmasında Doğa Koleji’ne kayyum atandı - GündemCan Holding soruşturmasında Doğa Koleji’ne kayyum atandıAntalya Serik'teki orman yangınına ilişkin bir gözaltı - GündemAntalya Serik'teki orman yangınına ilişkin bir gözaltıSıcak hava yerini soğuk ve yağmura bırakıyor: İstanbul’da sıcaklıklar 8 derece düşecek! - Gündemİstanbul’da sıcaklıklar 8 derece düşecek!Balıkesir'de korkutan deprem! Bölge beşik gibi... - GündemBölge beşik gibi! Bir deprem daha meydana geldiKız yurdu skandalında yeni gelişme! 4 şüpheli için tutuklama talebi - Gündem4 şüpheli için tutuklama talebiKöpeklerini şikayet ettiğini düşündüğü yaşlı adamı öldüresiye dövdü! - GündemParka çağırdığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü!
Sonraki Haber Yükleniyor...