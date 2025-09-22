İspanyollar Çelik Kubbe'ye hayran kaldı! İsrail'in Demir Kubbe'sini geride bıraktı

Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe, uluslararası basında yankı uyandırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ASELSAN’ın Oğulbey tesislerinde duyurduğu sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldıktan kısa süre sonra dünya medyasının ilgi odağı oldu.

İSPANYOL BASININDAN DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden El Nacional, Çelik Kubbe’yi geniş bir şekilde ele aldı. Haberde, Türkiye’nin hava sahasını korumak için geliştirdiği sistemin milli teknolojiyle inşa edilmesi ve çok katmanlı yapısıyla dikkat çektiği vurgulandı.

"TÜRKİYE SAVUNMASINI GÜÇLENDİRİYOR"

Gazetede, “Türkiye savunmasını güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesi, Çelik Kubbe projesi aracılığıyla hava sahasını füze ve İHA gibi tehditlerden korumak için yerli teknolojiyi kullanıyor.” ifadeleri yer aldı. Bu değerlendirme, sistemin yalnızca bir savunma aracı değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlık adımı olduğunun altını çizdi.

460 MİLYON DOLARLIK DEV TESLİMAT

Haberde, ASELSAN’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 47 araç teslim ettiği, bu araçların radar, hava savunma ve elektronik harp sistemlerinden oluştuğu belirtildi. 460 milyon dolarlık bu teslimatın, Türkiye’nin hava güvenliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğu vurgulandı.

YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ SAVUNMA

El Nacional, sistemin yapay zeka entegrasyonu sayesinde radar, sensör ve silahların tek bir ağ üzerinden koordine edildiğini aktardı. Özellikle Ankara ve Boğazlar gibi kritik bölgelerde mevcut savunmaların da bu sisteme entegre edileceği kaydedildi.

İSRAİL'İN DEMİR KUBBE'Sİ İLE KARŞILAŞTIRMA

Gazete, Çelik Kubbe’nin sıklıkla İsrail’in Demir Kubbe sistemiyle kıyaslandığını ancak bundan çok daha kapsamlı olduğunu yazdı. Haberde, “Çelik Kubbe, Demir Kubbe’den farklı olarak daha fazla katmana sahip. Çok çeşitli tehditlere karşı etkili savunma sağlayabiliyor.” ifadeleri dikkat çekti.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK VURGUSU

İspanyol basını, Türkiye’nin bu projeyle yabancı sistemlere olan bağımlılığını azalttığını belirtti. Çelik Kubbe’nin, hava savunmasında milli bir dönüm noktası olduğu ve Ankara’nın savunma teknolojilerinde bağımsızlık ilan ettiği yorumları yapıldı.

ÜÇ KATMANLI GÜÇLÜ YAPI

Haberde sistemin üç ana katmandan oluştuğu aktarıldı: Alçak irtifa savunma (İHA savar ve taşınabilir füzeler), kısa/orta menzilli savunma (seyir füzeleri ve helikopterler) ve uzun menzilli savunma (SİPER sistemi gibi yüksek irtifa tehditleri). Bu yapının, Türkiye’yi bölgesinde güçlü kılan stratejik bir güvenlik kalkanı oluşturduğu vurgulandı.