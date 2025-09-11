Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Çelik Kubbe için stratejik imzalar! ASELSAN ile SSB anlaştı

Çelik Kubbe için stratejik imzalar! ASELSAN ile SSB anlaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çelik Kubbe için stratejik imzalar! ASELSAN ile SSB anlaştı
Savunma Sanayii, ASELSAN, Hava Savunması, Elektronik, Sistem, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,65 milyar avroluk “Çelik Kubbe” anlaşması imzalandı. Türkiye'nin hava sahasını tüm irtifalarda koruyacak sistemin teslimatları 2027-2031 arasında yapılacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Gök Vatan’ın vazgeçilmezi zırhı Çelik Kubbe için kritik imzalar ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında atıldı. 1 milyar 650 milyon avroluk rekor anlaşma ile Çelik Kubbe’nin hava savunma sistemlerinin tedariki için kritik tarihler belli oldu. Buna göre, Türkiye’nin yüz akı olan savunma sanayi şirketi ASELSAN, 2027 ve 2031 tarihleri arasında teslimatlarını gerçekleştirecek.

GÜVENLİK ŞEMSİYESİ OLACAK

Çok katmanlı Hava Sistemi olan ve tüm irtifa ile menzillerde, hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf etmesi için tasarlanan Çelik Kubbe, Gök Vatan’ın dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olacak.

ASELSAN, çok sayıda şirketle birlikte sistemler üstü sistem olarak tanımlanan Çelik Kubbe’nin yakın hava savunmadan, yüksek irtifa savunmasına ve radar, komuta kontrol, atış kontrol gibi bileşenlerine kadar çok sayıda ürünün ana yükleniciliğini yürütüyor.

Katmanlar hâlinde, çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadar tüm tehditleri bir yelpaze içinde karşılayacak sistem, hedefi tespit, teşhis, değerlendir, karar ver ve imha et şeklinde görev yapması için tasarlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye AK Parti MKYK’da
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terörsüz Türkiye AK Parti MKYK’da - GündemTerörsüz Türkiye AK Parti MKYK’daYeni anayasada trafik hızlanıyor! Çalışmaların ilk etabı tamamlandı - GündemYeni anayasada trafik hızlanıyorÖzel'in güvendiği dağlara kar yağıyor! 25 başkandan 15'i tek laf bile etmedi - GündemÖzel'in güvendiği dağlara kar yağıyorResmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti! - Gündem37 ilin emniyet müdürü değişti!İBB’den toplu taşımaya zam hamlesi! AK Parti’den tepki: "Hemşerilerimize yük bindirmeyin" - GündemİBB’den toplu taşımaya zam hamlesi!Tam havalar serinliyor derken... Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? - GündemTam havalar serinliyor derken... Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...