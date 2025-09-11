Çelik Kubbe için stratejik imzalar! ASELSAN ile SSB anlaştı

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Gök Vatan’ın vazgeçilmezi zırhı Çelik Kubbe için kritik imzalar ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında atıldı. 1 milyar 650 milyon avroluk rekor anlaşma ile Çelik Kubbe’nin hava savunma sistemlerinin tedariki için kritik tarihler belli oldu. Buna göre, Türkiye’nin yüz akı olan savunma sanayi şirketi ASELSAN, 2027 ve 2031 tarihleri arasında teslimatlarını gerçekleştirecek.

GÜVENLİK ŞEMSİYESİ OLACAK

Çok katmanlı Hava Sistemi olan ve tüm irtifa ile menzillerde, hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf etmesi için tasarlanan Çelik Kubbe, Gök Vatan’ın dört bir yanını kapsayacak güvenlik şemsiyesi olacak.

ASELSAN, çok sayıda şirketle birlikte sistemler üstü sistem olarak tanımlanan Çelik Kubbe’nin yakın hava savunmadan, yüksek irtifa savunmasına ve radar, komuta kontrol, atış kontrol gibi bileşenlerine kadar çok sayıda ürünün ana yükleniciliğini yürütüyor.

Katmanlar hâlinde, çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadar tüm tehditleri bir yelpaze içinde karşılayacak sistem, hedefi tespit, teşhis, değerlendir, karar ver ve imha et şeklinde görev yapması için tasarlandı.