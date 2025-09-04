Konut kredisinde faiz yükü yarıya düşebilir! 1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamları %2,04 ile beklenti üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından dikkatler 11 Eylül’deki TCMB faiz kararına çevrildi. Daha önce 300 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken, TÜFE sonrası tahminler 200-250 baz puan aralığına geldi.

Politika faizinin seyri ve gelecek beklentileri, konut kredisi oranlarında da etkisini gösteriyor. Geçen hafta en düşük %2,69 olarak öne çıkan 10 yıl vadeli konut kredisinde, bu hafta yeni düşüş yaşanmadığı görülüyor. 5 yıl vadeli konut kredisinde ise en düşük oran %2,89 olarak devam ediyor.

10 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

4 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan 120 ay vadeli en ucuz konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,77 (Kâr payı oranı)

-Halkbank: %2,79

-Vakıfbank: %2,79

-Vakıf katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

-TEB: %2,85

-Akbank: %2,89

-QNB: %2,90

-Yapı Kredi: %2,99

-Garanti BBVA: %2,99

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin 120 ayda güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Oranı: %2,69

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Aylık ödeme: 28 bin 60 TL

-Toplam ödeme: 3 milyon 367 bin 284 TL

5 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

4 Eylül 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan 60 ay vadeli en ucuz konut kredileri ise şunlar:

-Kuveyt Türk: %2,86 (Kâr payı oranı)

-Ziraat Bankası: %2,89

-Vakıf Katılım: %2,89 (Kâr payı oranı)

-Akbank: %2,89

-QNB: %2,90

-Halkbank: %2,99

-Vakıfbank: %2,99

-İş Bankası: %3,01

-TEB: %3,10

1 MİLYON TL KREDİ/60 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin 60 ayda güncel geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 1 milyon TL

-Finansman Oranı: %2,86

-Finansman Vadesi: 60 ay

-Aylık ödeme: 35 bin 56 TL

-Toplam ödeme: 2 milyon 127 bin 953 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

1 milyon TL konut finansmanının 120 ayda faiz yükü %236 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşiyor. 60 ay vadede ise faiz yükünün %112’ye kadar gerilemesi dikkat çekiyor. Aynı tutardaki her iki kredi seçeneğinde, vade farkından kaynaklanan geri ödeme farkı 1 milyon 240 bin TL gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşiyor. 5 yıllık kredideki faiz yükünün, 10 yıllık krediye göre yaklaşık yarı yarıya gerilediği görülüyor.

KREDİ HACMİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre 22 Ağustos haftası itibarıyla konut kredilerinin toplam hacmi 604 milyar 603 milyon TL’ye ulaştı. Akım veri olarak açıklanan son 13 haftalık süreçte konut kredisi hacminde toplam artış 30 milyar TL’ye yakın gerçekleşti. Kredi oranlarındaki yüksek seyre rağmen bu yıl ocak-temmuz döneminde ipotekli konut satışları 121 bin 515 adet oldu. Geçen yıla göre kredili satışlar %93 arttı.