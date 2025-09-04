Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Boş ev temizliği için istenen ücret pes dedirtti: Bu paralar normal mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sosyal medyada genç bir kadının paylaştığı video viral oldu. Boş ev temizliği için istenen ücreti duyuran kadın, "Bu paralar normal mi?" diye duruma tepki gösterdi. 

Son dönemde vatandaşlarda fiyat algısı bozuldu. Bazı kişilerin yaptığı fırsatçılık zaten pahalı olan fiyatları daha da yukarı çekti. 

BOŞ EV TEMİZLİĞİ İÇİN İSTENEN ÜCRET... 

Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşılan bir video gündem oldu. Boş bir evi temizletmek isteyen genç kadın, istenen ücrete tepki gösterdi. 

"1 GÜNLÜK TEMİZLİK 10 BİN LİRA OLABİLİR Mİ?"

İstenen paraya tepki gösteren kadın, "Şu an şoklardayım. Boş ev temizliği için 10 bin lira istiyorlar. Şaka değil. 1 gün temizlik... O da boş ev. 10 bin lira istiyorlar. Asgari ücretin 22 bin lira olduğu bir ülkede bu normal mi? Tamam fiyat algımız bozuldu ama bu da aşırı değil mi? Normal mi bu paralar? 1 günlük temizlik 10 bin lira olabilir mi?" ifadelerini kullandı. 

