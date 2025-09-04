Bu hesabı yapmadan "kazandık" demeyin! "Gerçek para altındır" diyen İslam Memiş'ten kritik uyarı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gerçek anlamda kar ya da zarar ettiklerini nasıl anlayacağını anlattı. "Gerçek para altındır" diyen İslam Memiş önemli bir uyarı yaptı.
Altın tahminleriyle dikkat çeken Ekonomist İslam Memiş, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Vatandaşların yatırımlarında kar mı zarar mı ettiklerini nasıl anlayacağını anlatan Memiş, önemli bir detayı paylaştı.
"KAÇ GRAMA ALDIM, KAÇ GRAMA SATTI"
Memiş, "Bir şey satın aldın, her hangi bir şey... Gerçek anlamda kâr ya da zarar ettiğini şu gerçekle öğrenebilirsin: Kaç grama aldım, kaç grama sattım?" dedi.
"GERÇEK KAZANCINIZI GÖREBİLİRSİNİZ"
Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Eğer alım-satımlarınızı altın üzerinden hesaplarsanız gerçek kazancınızı görebilirsiniz. Gerçek para altındır."
