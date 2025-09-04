Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bu hesabı yapmadan "kazandık" demeyin! "Gerçek para altındır" diyen İslam Memiş'ten kritik uyarı

Bu hesabı yapmadan "kazandık" demeyin! "Gerçek para altındır" diyen İslam Memiş'ten kritik uyarı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İslam Memiş, Altın, Para, Yatırım, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gerçek anlamda kar ya da zarar ettiklerini nasıl anlayacağını anlattı. "Gerçek para altındır" diyen İslam Memiş önemli bir uyarı yaptı.

Altın tahminleriyle dikkat çeken Ekonomist İslam Memiş, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Vatandaşların yatırımlarında kar mı zarar mı ettiklerini nasıl anlayacağını anlatan Memiş, önemli bir detayı paylaştı. 

"KAÇ GRAMA ALDIM, KAÇ GRAMA SATTI" 

Memiş, "Bir şey satın aldın, her hangi bir şey... Gerçek anlamda kâr ya da zarar ettiğini şu gerçekle öğrenebilirsin: Kaç grama aldım, kaç grama sattım?" dedi. 

Bu hesabı yapmadan

"GERÇEK KAZANCINIZI GÖREBİLİRSİNİZ" 

Memiş sözlerine şöyle devam etti: "Eğer alım-satımlarınızı altın üzerinden hesaplarsanız gerçek kazancınızı görebilirsiniz. Gerçek para altındır.

Bu hesabı yapmadan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Siyaseti bırakıyor! Süleyman Soylu'dan net mesaj... Bu kez tarih verdi'Burada yetişmez' dediler, o başardı! Hobisini işe dönüştürdü, şimdi her ay 10 bin adet satıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Burada yetişmez' dediler, o başardı! Hobisini işe dönüştürdü, şimdi her ay 10 bin adet satıyor - Ekonomi"Burada yetişmez" dediler, o başardıBenzinin ardından bir zam da motorine! Litresi 57 liraya dayandı - EkonomiAkaryakıta peş peşe zam...Muğla’da 1 konuta, Kilis’te 4,5 ev! İşte en pahalı ve en ucuz 10 şehir  - Ekonomiİşte en pahalı ve en ucuz 10 şehir İlk yarıda 7,46 milyar TL kâr! Turkcell için 15 kurumdan hedef fiyat - EkonomiTurkcell için 15 kurumdan hedef fiyatKonut kredisinde faiz yükü yarıya düşebilir! 1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu? - EkonomiKonut kredisinde faiz yükü yarıya düşebilir!2 günlük türbülansta en çok düşen 10 hisse! 3 sektör dikkat çekiyor - Ekonomi2 günlük türbülansta en çok düşen 10 hisse!
Sonraki Haber Yükleniyor...