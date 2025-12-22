Aralık ayının son günlerine girilirken kış gündönümü yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık ile gündüz sürelerinde yaşanacak değişim merak konusu oldu. Peki, 21 Aralık'tan sonra gündüzler uzuyor mu?

Önemli gök olaylarından olan kış gündönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Aralık tarihinde gerçekleşti. Güneş’in konumu, yarımkürelere düşen ışın açıları ve gün-gece sürelerindeki değişim, kış gündönümünü yeniden gündeme taşıdı.

21 ARALIK'TAN SONRA GÜNDÜZLER UZUYOR MU?

Kış gündönümüyle birlikte Kuzey Yarımküre’de önemli bir değişim başlıyor. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla düşerken, bu tarih yılın en kısa gündüzünün ve en uzun gecesinin yaşandığı gün olarak kayıtlara geçiyor. Bu astronomik olayın ardından gündüz süreleri artmaya başlayacak.

21 Aralık’tan sonra Kuzey Yarımküre’de, dolayısıyla Türkiye’de gündüzler her gün birkaç dakika uzarken geceler kısalmaya başlıyor. Bu süreç 21 Mart ilkbahar ekinoksuna kadar devam ediyor. Ancak günlerin uzaması, sıcaklıkların hemen artacağı anlamına gelmez. Atmosfer ve yer yüzeyinin soğuması nedeniyle kış etkisi bir süre daha hissedilecek.

21 ARALIK'TA NELER OLUYOR?

21 Aralık’ta Güneş, Güney Yarımküre’ye yıl boyunca gelebileceği en dik açıyla ulaşırken, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açıyla gelir. Bu durum Güney Yarımküre’de yaz mevsiminin, Kuzey Yarımküre’de ise kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. Aynı zamanda Güney Yarımküre’de yılın en uzun gündüzü yaşanır.

Bu tarihte Kuzey Yarımküre’de gölge boyları yılın en uzun seviyesine ulaşır. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat boyunca gece yaşanırken Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat gündüz görülür. Aydınlanma çizgisi kutup dairelerinden geçer ve gün-gece sınırları belirgin şekilde değişir.

EN UZUN GECE SİNOP’TA YAŞANIYOR

Türkiye’de en uzun gece, coğrafi konumu nedeniyle Sinop’ta yaşanıyor. Ülkenin en kuzeyinde yer alan Sinop’ta gece süresi yaklaşık 15 saat 6 dakikaya kadar ulaşıyor. Bu özelliğiyle Sinop, Türkiye'de 21 Aralık gecesini en uzun yaşayan şehir olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin güneyinde yer alan illerde ise gece süresi daha kısa sürüyor. Örneğin Hatay’da gece süresi yaklaşık 14 saat civarında gerçekleşiyor. Bu durum, gündüz ve gece sürelerinin enleme bağlı olarak değiştiğini bir kez daha ortaya koyar.

