Filipinler Çin casus gemisini kovaladı! Film gibi anlar anbean kaydedildi

Filipinler’in Çin casus gemisini sularında kovaladığı anlar film sahnesini aratmadı. Gerilim dolu telsiz uyarıları ve sıcak takip saniye saniye kaydedildi.

Filipin Sahil Güvenlik gemisi BRP Teresa Magbanua (MRRV-9701), hafta sonu Manila'nın batısındaki münhasır ekonomik bölgede Çin Donanması'na ait bir casus gemisini durdurdu.

Olay, Filipin takımadalarının yaklaşık 130 kilometre (70 deniz mili) batısında meydana geldi. Teresa Magbanua, Halk Kurtuluş Ordusu Donanması’na ait Tip 815G sınıfı elektronik gözetleme gemisi Tianwangxing (793) ile karşılaştı. Filipin yetkilileri telsizle iletişim kurmaya çalıştı ancak Çin gemisinden cevap alınamadı.

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"ENGELLEME HAKKINIZ YOK"

Çinli düşünce kuruluşu Güney Çin Denizi Stratejik Durum Farkındalık Programı (SCSPI), Filipinler'in "bu bölgede Çin askeri gemisini engelleme hakkı olmadığını" savundu.

Filipin Sahil Güvenliği'nden Komodor Jay Tarriela, yapılan basın açıklamasında Teresa Magbanua'nın Çin casus gemisine karşı "proaktif bir tepki" verdiğini söyledi. Açıklamada, Çin Donanması ve Sahil Güvenliği'ne Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesindeki yetkilerine saygı göstermeleri ve izinsiz faaliyetleri durdurmaları çağrısı yapıldı.

BÖLGEDE ARTAN ASKERİ TRAFİK

Çin Sahil Güvenlik Zhaojun sınıfı kesici 4203 ve 052D sınıfı güdümlü füze destroyeri Guilin (164) de bölgede faaliyet gösterdi. Çin gemileri, Z-9 helikopterleriyle uçuş operasyonları gerçekleştirdi ve Filipin Sahil Güvenliği'nin telsiz uyarılarına cevap vermedi.

Teresa Magbanua gemisinin Çin oluşumunu aktif olarak izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

TATBİKATLAR SIRASINDA GERİLİM

Tianwangxing'in Filipin sularında görülmesi, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A jetlerinin Filipin topraklarında ilk kez konuşlandığı Cope Thunder hava muharebe tatbikatları sırasında gerçekleşti.

Filipin Donanması daha önce de Çin Donanması'nın Dongdiao sınıfı casus gemilerini ve sivil araştırma gemilerini ülkenin sularında tespit etmişti. Manila yönetimi, Mayıs ayında Çinli araştırma gemilerinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde yasa dışı faaliyet yürüttüğünü iddia ederek Filipin Sahil Güvenliğini görevlendirmişti.