Doğu Çin Denizi kaynıyor: Silahlı Çin gemileri Japon balıkçı teknesini kuşattı
Doğu Çin Denizi tam anlamıyla barut fıçısına döndü! Silahlarla donatılmış Çin hükümet gemileri, Japon balıkçı teknesini resmen ablukaya aldı.
Doğu Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi. Çin hükümetine ait iki gemi, Okinawa Eyaleti açıklarındaki Senkaku Adaları çevresinde Japonya karasularına girdi.
Japonya Sahil Güvenliği (JCG), sabaha karşı saat 03:47'den itibaren iki Çin gemisinin yaklaşık 10 dakika arayla Taisho Adası yakınındaki Japon kara sularına girdiğini duyurdu.
"SİLAHLI ÇİN GEMİLERİ JAPON BALIKÇI TEKNESİNE YAKLAŞTI"
Çin hükümetine ait gemilerin toplarla donatıldığı aktarıldı. Sabah saat 4 itibarıyla gemilerin Taisho Adası'nın yaklaşık 19 ila 22 kilometre güneybatısında kuzeydoğu yönünde hareket ettiği kaydedildi.
Japonya Sahil Güvenliği bölgede gözetim ve takip faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Muhtemel bir gerilime karşı alarm seviyesi yükseltildi.
SON İHLAL 3 TEMMUZ'DA YAŞANMIŞTI
Çin gemilerinin Senkaku Adaları çevresindeki Japon kara sularına en son 3 Temmuz'da girdiği doğrulandı. Bu son ihlalle birlikte bölgede gerilim yeniden tırmandı.
Japonya, Senkaku Adaları üzerinde tartışmasız egemenlik iddiasını yinelemeye devam ediyor.