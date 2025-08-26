Trump'ın Orta Doğu elçisi Witkoff yıl sonunu işaret etti: "Tüm çatışmaları durdurmayı umut ediyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Gazze konusunda bu hafta toplantılar yapacaklarını ve bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi amaçladıklarını söyledi.

BEYAZ SARAY'DA 3 SAATİ AŞAN TOPLANTI

Witkoff, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜM ÇATIŞMALARI YIL SONUNA KADAR ÇÖZMEYİ UMUT EDİYORUZ

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğunu belirten Witkoff, "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL İLE NORMALLEŞME İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

Witkoff, ayrıca Trump'ın ilk başkanlık döneminde İsrail'in çeşitli ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek amacıyla başlattığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) "birden fazla katılımı" müzakere ettiklerini açıklayarak, ülkeler hakkında detay vermedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşın iki ila üç hafta içinde "nihai bir sona" ulaşacağını düşündüğünü söylemişti.