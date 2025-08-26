Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'ın Orta Doğu elçisi Witkoff yıl sonunu işaret etti: "Tüm çatışmaları durdurmayı umut ediyoruz"

Trump'ın Orta Doğu elçisi Witkoff yıl sonunu işaret etti: "Tüm çatışmaları durdurmayı umut ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;ın Orta Doğu elçisi Witkoff yıl sonunu işaret etti: &quot;Tüm çatışmaları durdurmayı umut ediyoruz&quot;
Trump, Orta Doğu, Rusya, İran, Gazze, Çatışma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dünyadaki tüm çatışmaların sona ermesi için yıl sonunu işaret etti. Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Gazze'de çatışmaları durdurmayı umut ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Gazze konusunda bu hafta toplantılar yapacaklarını ve bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi amaçladıklarını söyledi.

BEYAZ  SARAY'DA 3 SAATİ AŞAN TOPLANTI

Witkoff, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği ve 3 saati aşkın süren kabine toplantısında, çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜM ÇATIŞMALARI YIL SONUNA KADAR ÇÖZMEYİ UMUT EDİYORUZ

Trump'ın göreve gelmesinden bu yana bazı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturduğunu belirten Witkoff, "Rusya-Ukrayna, İran, İsrail-Hamas. Tüm bu çatışmalar hakkında bu hafta boyunca toplantılar yapacağız. Bunları, yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL İLE NORMALLEŞME İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

Witkoff, ayrıca Trump'ın ilk başkanlık döneminde İsrail'in çeşitli ülkelerle ilişkilerini normalleştirmek amacıyla başlattığı İbrahim Anlaşmaları'na (Abraham Accords) "birden fazla katılımı" müzakere ettiklerini açıklayarak, ülkeler hakkında detay vermedi.

Trump, dün yaptığı açıklamada Gazze'deki savaşın iki ila üç hafta içinde "nihai bir sona" ulaşacağını düşündüğünü söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Hizmete giren baraj Çeşme'ye can suyu oldu! Turistik ilçede zorunlu su kesintisi sona erdi!Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldi - DünyaAvrupa siyasetinde İsrail depremi! İstifalar art arda geldiBölgede çatışmalar sürüyor! Silahlı siviller 34 askeri kaçırdı - DünyaSilahlı siviller 34 askeri kaçırdı!Trump kararıyla piyasaları alt üst etmişti! Görevden alınan Fed Üyesi Cook'tan karşı atak - DünyaGörevden alınan Fed Üyesi Cook'tan karşı atakTrump o suçlular için idam istedi! "Ben diktatör değilim" - DünyaTrump o suçlular için idam istedi!Dünya Bankası'ndan Lübnan'a altyapının yeniden inşası için 250 milyon dolarlık kredi - DünyaDünya Bankası'ndan Lübnan'a altyapının yeniden inşası için 250 milyon dolarlık krediTom Barrack gazetecileri azarladı: Hayvani bir hal almaya başladığında biz yokuz, medeni davranın - DünyaBarrack gazetecileri azarladı: Hayvani hal almaya başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...