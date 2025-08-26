Gazze'de 5'i gazeteci çok sayıda Filistinliyi katletmişti! İsrail hastane vahşetini bu sözlerle savundu!

8 Ağustos'ta Gazze'yi işgal kararı alan İsrail, binlerce askerle abluka altına aldığı Gazze şehrinde katliam yaptı. Dünyanın gözü önünde Nasser Hastanesi'ni bombalayan İsrail, 5'i gazeteci, 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 20 kişiyi katletti.

Saldırının ardından İsrail'den pes dedirten savunma geldi. İşgalci ordu, saldırıda Hamas'a ait kameraların hedef alındığını bahane etti.

HEDEFTE HAMAS'IN KAMERALARI VARDI!

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Han Yunus bölgesinde faaliyet gösteren Golani Tugayı birliklerinin Nasser Hastanesi bölgesinde Hamas tarafından yerleştirilen ve İsrail birliklerinin faaliyetlerini gözlemleyerek onlara karşı faaliyetleri yönlendirmek amacıyla kullanılan bir kamera tespit ettiği anlaşıldı" ifadeleri kullanılarak, saldırılarda söz konusu kameranın hedef alındığı iddia edildi.

ÖLENLERİN BAZILARI HAMAS ÜYESİ!

Saldırıda hayatının kaybeden 20 kişiden 6'sının Hamas üyesi olduğu öne sürülen açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in aynı zamanda sivillere verilen zararlardan dolayı da üzüntülerini ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve daha detaylı incelemelerin yapılacağı ifade edildi.