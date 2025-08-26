Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail'in Nasır Hastanesi vahşetine dünyadan tepki yağıyor! Katledilen gazetecilerin kimlikleri belli oldu

İsrail’in Nasır Hastanesi vahşetine dünyadan tepki yağıyor! Katledilen gazetecilerin kimlikleri belli oldu

- Güncelleme:
İsrail’in Gazze şeridindeki vahşeti sürüyor. Gazze’de Nasır Hastanesi’ne düzenlenen saldırılarda 20 kişi hayatını kaybederken ölenlerin beşinin gazeteci olduğu bildirildi. Saldırıda katledilen gazetecilerin kimlikleri belli oldu. Katliama katılan İsrailli askerlerin, saldırıyı "üst düzey askeri komutanın onayı ve bilgisiyle" gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenledi. 

5’İ GAZETECİ 5’İ SAĞLIK ÇALIŞANI OLAN 20 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SALDIRIDA ÖLEN GAZETECİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Saldırıda;

  • Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri,
  • Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame,
  • Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka,
  • ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha,
  • gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti. 

İsrail’in Nasır Hastanesi vahşetine dünyadan tepki yağıyor! Katledilen gazetecilerin kimlikleri belli oldu - 1. Resim

''SAVAŞÇILARIMIZ GEREKTİĞİ GİBİ HAREKET ETMİŞTİR''

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, "Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ayrıntılarını incelediğimizde, savaşçılarımızın gerektiği gibi hareket ettiği açıkça görülüyor." denildi.

Haberde, "Söz konusu saldırıya katılan güçler, saldırının (İsrail ordusunun) yüksek komutanlığı tarafından onaylandığını ve koordine edildiğini ve gerçekleştirilmeden önce bundan haberdar olduklarını açıkça belirtmişlerdir." ifadesine yer verildi.

Aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 20 kişinin ölümüne neden olan saldırının meşrulaştırılmaya çalışıldığı haberde, Golani Keşif Birimi'nin son günlerde "hastane katlarından birine, saldırı hazırlığı yapıldığı düşünülen ve İsrail güçlerini izleyen gelişmiş bir kamera yerleştirildiğini" tespit ettiği ileri sürüldü.

