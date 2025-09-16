Dini değerlere hakaret etmişlerdi! Sarinvomit isimli rock grubu üyeleri tutuklandı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dini değerlere hakaret eden Sarinvomit isimli rock grubu üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri belirlenen Sarinvomit isimli rock grubu hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GRUP ÜYELERİ TUTUKLANDI
Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını öne sürdü. 5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci