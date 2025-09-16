Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dini değerlere hakaret etmişlerdi! Sarinvomit isimli rock grubu üyeleri tutuklandı

Dini değerlere hakaret etmişlerdi! Sarinvomit isimli rock grubu üyeleri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dini değerlere hakaret eden Sarinvomit isimli rock grubu üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri belirlenen Sarinvomit isimli rock grubu hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dini değerlere hakaret etmişlerdi! Rock grubu üyeleri tutuklandı - 1. Resim

GRUP ÜYELERİ TUTUKLANDI

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını öne sürdü. 5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

