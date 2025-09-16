Dini değerlere hakaret etmişlerdi! Sarinvomit isimli rock grubu üyeleri tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkı sözlerinde ve yaptıkları tasarımlarda dini değerlere hakaret ettikleri belirlenen Sarinvomit isimli rock grubu hakkında soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaret etmişti! O şahıs hakkında yeni gelişme

Soruşturma kapsamında grubun üyeleri B.S., Ç.Y., G.K., İ.A.K. ve K.R.Ç. isimli şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GRUP ÜYELERİ TUTUKLANDI

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, şarkılar ve sosyal medyadaki paylaşımlar ile bir alakalarının olmadığını ve sadece grupta müzisyenlik yaptıklarını öne sürdü. 5 şüpheli, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.