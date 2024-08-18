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Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaret etmişti! O şahıs hakkında yeni gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaret etmişti! O şahıs hakkında yeni gelişme

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere ve cumhurbaşkanına hakaret eden, ayrıca uyuşturucu madde kullanımını özendiren genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden dini değerlere ve Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak hakaretler eden, aynı zamanda uyuşturucu madde kullanımını özendiren paylaşımlar yapan S.B.G. için ekipler harekete geçti.

Sivas'ta ikamet eden 22 yaşındaki S.B.G.'nin adresi, Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla tespit edildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri genç kadını yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme, Cumhurbaşkanına hakaret, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

S.B.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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