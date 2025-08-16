Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara’da 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşine yapılan taciz sonrası çıkan kavgada 14 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba ve 3 oğlu tutuklanırken, Hakan Çakır’ın katilinin TikTok hesabında paylaştığı kareler kan dondurdu.

Sene başında meydana gelen ve o günden bu yana ülke gündeminden düşmeyen Matia Ahmet Minguzzi cinayetinin bir benzeri, geçtiğimiz günlerde Ankara'da meydana geldi.

İddialara göre; 22 yaşındaki Hakan Çakır, merdivende yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş ile tartıştı. Kısa sürede alevlenen tartışma, aile fertlerinin de konuya dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

HAKAN ÇAKIR KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakan Çakır cinayetinde yeni gelişme! Katilin TikTok paylaşımı kan dondurdu - 1. Resim

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan Şahin Çakır ile oğlu Hakkı Can Çakır ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Hakan Çakır cinayetinde yeni gelişme! Katilin TikTok paylaşımı kan dondurdu - 2. Resim

"KIZ KARDEŞİNİ TACİZ ETTİKLERİNİ ÖĞRENİNCE..."

Sabah'ın haberine göre; olayla ilgili konuşan komşulardan Satı Terzi, "Saldırıya uğrayan gencin ailesi yeni bir dükkan açmıştı. İki kardeş dükkanda çalışıyordu. O gün de çocukların kız kardeşi ve arkadaşı geç saatte dükkandan çıkmışlar. Anne ile kız merdivenden inerken yol istemiş. Oradaki çocuklar da tepki göstererek 'Yol yok' demiş. Daha sonra kızı taciz etmişler. Kız da ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış" dedi.

"Laf atan tarafın ellerinde döner bıçakları vardı" diyen Terzi, "Baba, oğulları ve karısı yukarıya çıkıyordu. Laf atılan kızın ağabeyini karnından ve kalbinden bıçaklamışlar. Çocuğunun kardeşine ve babasına da saldırmışlar. Vefat eden çocuğu tanırdım. Çok iyi birisiydi. Karıncayı incitmezdi. Maddi durumları pek yoktu. Ağabeyi sırtından, babası ciğerinden bıçaklanmış ama durumları iyiymiş. Taburcu edilmişler. Saldırganların annesi de bir dükkandan bıçak almış. O da saldırmış. Saldırgan baba ve oğulları tutuklandı" ifadelerini kullandı.

Hakan Çakır cinayetinde yeni gelişme! Katilin TikTok paylaşımı kan dondurdu - 3. Resim

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan 3 kardeşin, sosyal medya hesaplarından uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla fotoğraflar paylaştığı tespit edildi. Hakan Çakır'ı öldüren katilin ise TikTok hesabından başka birinin kafasına silah dayayıp çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

