İngiltere’de bulunan Bristol Müzesi’nin arşivinden Britanya İmparatorluğu ile Milletler Topluluğu koleksiyonuna ait 600'den fazla eser çalındı. Eylül ayında gerçekleşen soygun, kamuoyuna yeni açıklanırken, olay akıllara Fransa'daki Louvre Müzesi soygununu getirdi.

İngiltere’de bulunan Bristol Müzesi’nin arşivinin soyulduğu duyuruldu. İngiliz polisi, 25 Eylül’de yaşanan soygunda müzeye giren 4 hırsızın Britanya İmparatorluğu ile Milletler Topluluğu koleksiyonundan 600'den fazla eserin çalındığını açıkladı.

Polis, ayrıca kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan 4 erkek hırsızı aradığını duyurdu. Polis hırsızların yakalanması için halktan yardım isterken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çalınan sanat eserlerinin büyük bir kısmının müzeye bağışlandığı açıklayan Dedektif Dan Burgan, "Eserler, İngiliz tarihinin çok katmanlı bir bölümüne ışık tutan bir koleksiyonun parçası. Güvenlik kameralarının incelenmesinin yanı sıra adli soruşturma da devam ediyor" dedi.

Öte yandan, hırsızlık olayının neden üzerinden iki aydan fazla süre geçtikten sonra açıklandığı hala belirsizliğini koruyor. Olay, 25 Eylül Perşembe günü saat 01:00 ile 02:00 arasında, kimliği belirsiz dört erkekten oluşan bir grubun şehrin Cumberland Road bölgesindeki bir binaya girmesiyle gerçekleşti.

Soygunda çalınan eşyalar arasında bir gemi feneri, fildişinden bir Buda heykeli ve bir kemer tokası da bulunuyor.

Bristol Arşivleri'ndeki Britanya İmparatorluğu ve Milletler Topluluğu Koleksiyonu, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar Britanya ile Britanya İmparatorluğu'ndaki uluslar arasındaki bağları belgeliyor. Arşivde, antika ev eşyaları, hatıralık eşyalar, fotoğraflar ve belgeler yer alıyor.

FRANSA'NIN ÜNLÜ LOUVRE MÜZESİ DE SOYULMUŞTU

Fransa'da başkent Paris'te, Ekim ayında Louvre Müzesi güpe gündüz soyulmuş ve olay dünya genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Hırsızlar tahmini değeri 88 milyon euro (yaklaşık 4,4 milyar lira) olan kraliyet mücevherlerini çalmıştı. Çalınan eşyalar hala bulunamazken, olayla ilgili son rapor, Fransa için utanç verici soygunun detaylarını ortaya çıkarmıştı. Paris müzesindeki önlenebilir güvenlik zafiyetleri nedeniyle polisten sadece 30 saniye farkla kaçtığı ortaya konulmuştu.

