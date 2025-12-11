TEKNOFEST 2026'nın tarihi belli oldu! Festivalin yeni adresi Şanlıurfa
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, önümüzdeki TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini açıkladı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir sonraki TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenleneceğini duyurdu.
- Duyuruyu TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı.
- Bir sonraki TEKNOFEST'in yeri ve tarihi belli oldu.
- Etkinlik Şanlıurfa'da düzenlenecek.
- Tarihler 30 Eylül-4 Ekim 2026 olarak belirlendi.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026’da Şanlıurfa'da yapılacağını açıkladı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.
TEKNOFEST 2026 NEREDE, NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
Etkinlik kapsamında düzenlenen "Girişimcilik Direniştir" paneline katılan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacağını bildirdi.
