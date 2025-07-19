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Robotaksi savaşı kızışıyor! Uber’den Tesla’ya büyük çalım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Robotaksi savaşı kızışıyor! Uber’den Tesla’ya büyük çalım
Uber, Tesla, Elektrikli Araç, Teknoloji, Rekabet, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uber, elektrikli araç üreticisi Lucid Motors’a 300 milyon dolar yatırım yaparak robotaksi alanında önemli bir adım atığını duyurdu. Bu çıkış Tesla’nın bireysel sahiplik üzerinden gelişecek robotaksi modeline karşı daha hızlı ölçeklenebilecek bir sistem anlamına geliyor. Uber’in pazardaki dev kullanıcı tabanı ve lojistik ağı ise Tesla’nın çok önünde…

Uber’den yapılan açıklamaya göre bu stratejik ortaklık kapsamında, 2026'dan itibaren altı yıl içinde Nuro’nun otonom araç teknolojisiyle donatılmış 20 binden fazla Lucid Gravity SUV, Uber filosuna katılacak. Yeni kurulan üçlü ortaklık – Uber, Lucid ve otonom sürüş startup’ı Nuro ABD'deki büyük bir şehirde, 2025'in sonlarına doğru robotaksi hizmetini başlatmayı hedefliyor.

Bu hamle, otonom sürüş yatırımlarında ikinci bir dalganın başladığını gösteriyor. İlk nesil girişimlerin ardından şimdi daha büyük ölçekli ve ticarileşmeye yakın projeler gündeme taşınırken, Tesla'nın Austin'deki robotaksi denemeleri ve Alphabet’in Waymo biriminin hızla büyüyen operasyonları da bu rekabetin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

UBER LUCID ORTAKLIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Uber, kendi otonom sürüş sistemini geliştirmek yerine güçlü partnerliklerle ilerlemeyi tercih ediyor. Lucid Motors ise Tesla’ya rakip olabilecek teknolojiye sahip, premium elektrikli araçlar üretiyor. Bu yatırım sayesinde Uber, hem filosunu elektrikliye dönüştürüyor hem de sürücüsüz taşımacılığa geçişte donanım ortağı olarak Lucid’i yanına alıyor. Nuro'nun yazılım altyapısı da bu ortaklığın kritik bileşeni konumunda.

TESLA İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Tesla, robotaksi vizyonunu kendi araçları ve yazılımı üzerinden entegre bir modelle kurmayı planlıyor. Ancak Uber’in geniş kullanıcı ağı, şehir içi taşımacılıktaki hâkimiyeti ve artık Lucid gibi bir EV ortağıyla çalışıyor olması, Tesla'nın bireysel sahiplik temelli modelini ciddi şekilde zorlayabileceği belirtiliyor. Uber’in yüksek kaliteli, uzun menzilli ve özerk araçlara erken erişimi, pazarda hızlı bir konum kazanmasına yol açabilir.

Robotaksi savaşı kızışıyor! Uber’den Tesla’ya büyük çalım - 1. Resim

Bu anlaşma, Uber’in 2020’de robotaksi pazarından çekilmesinin ardından sektöre güçlü bir geri dönüşü anlamına gelirken; Tesla için de rekabetin artık sadece yazılım değil, ekosistem savaşı haline geldiğini gösteriyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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