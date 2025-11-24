Almanya’nın Köln Bonn Havalimanı’nda iki yolcunun uçağa yetişebilmek için acil çıkış camını kırıp piste atlaması ülkede büyük bir güvenlik tartışmasını tetikledi. Bükreş uçağını kaçıran yolcuların, motorları çalışır halde olan uçağa doğru koştuğu anların cep telefonu kamerasına yansıması Almanya genelinde şok etkisi oluştururken, havalimanı güvenlik sistemi yeniden gündemin merkezine taşındı. Polis müdahalesiyle durdurulan yolcular hakkında “piste izinsiz giriş” soruşturması başlatıldı.

Almanya’nın Köln Bonn Havalimanı’nda iki yolcu, kaçırdıkları uçağa yetişebilmek için adeta film sahnesini andıran bir girişimde bulundu.

Alman medyasına göre 28 ve 47 yaşındaki iki Rumen yolcu, Bükreş’e giden Wizz Air uçağının son çağrısını kaçırınca panikleyip acil çıkış kapısının camını kırarak piste indi.

Havalimanı çalışanlarının işlem tamamlayıp kapıdan ayrılmasının hemen ardından bekleme salonuna gelen yolcular, motorları çalışır halde olan uçağa doğru koşmaya başladı.

POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik güçleri, hızla piste inen yolcuları yakalayarak gözaltına aldı. Alman polisi, "Havalimanı pistine izinsiz giriş" ve "havacılık güvenliği yasasının ihlali" suçlarından haklarında işlem başlatıldığını açıkladı.

Olay, görevli bir personelin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yolcuların, hareket etmek üzere olan uçağa doğru koştuğu anlar ülke gündemine oturdu.

ALMANYA’DA GÜVENLİK TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Yaşananlar, Almanya’da havalimanı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Piste izinsiz girişin kolaylığı ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atması sosyal medyada büyük tepki çekti.

MÜZEYYEN BIYIK

