Gelinim Mutfakta’nın 24 Kasım 2025 tarihli yeni bölümünde yarışmacılar Ankara Aspava dürüm tarifiyle kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, puan tablosu ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğunu araştırırken Miyase'nin yarışmaya geri dönüşü ve babasının sağlık durumu merak ediliyor.

Haftanın yeni gününde ekranlara gelen Gelinim Mutfakta’da gelinler yeniden mutfakta hünerlerini sergiledi. Yeni yarışmacı dengesiyle Tuğba, Hanife, Emsal ve geri dönüş yapan Miyase arasında hızlı bir rekabet yaşanıyor. Günün puan durumu ve birinci isim yakından takip edliiyor.

24 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 24 Kasım tarihli bölümünde gelinler Ankara Aspava dürüm hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Haftanın ilk bölümlerinde puanlar yakın seyrederken bugün alınacak puanlar yarışmacıların haftalık sıralamasını doğrudan etkileyecek. Özellikle Miyase’nin geri dönüşüyle rekabet dengesi değişmiş durumda.

Günün birincisi ve çeyrek altını kimin kazandığı program yayınlandığında netleşecek. Yayın sonrası açıklanan puanlarla birlikte birinci olan isim haberimizde yer alacak.

24 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Tuğba, Hanife, Emsal ve Miyase arasında günlük puan durumu bu hafta yakından takip ediliyor. Kayınvalidelerden aldıkları puanlarla haftalık puan sıralamasında yükselen gelinler, 10 altın bileziğin sahibi olmak için yarışıyor.

24 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Geçen hafta yarışmada 10 altın bileziği Nursima alırken elenen isim Emsal olmuştu. Emsal'in yerine babasının hastalığı nedeniyle yarışmaya ara veren Miyase geldi. Miyase'nin babasının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ANKARA ASPAVA DÜRÜM TARİFİ

Eti önce buzlukta hafifçe dondurup döner inceliğinde kesiyoruz. Tavada yumuşayana kadar pişirip yağ ekleyerek birkaç dakika kavuruyoruz. Ayrı bir tavada yağ, un, salça, su ve baharatlarla akışkan bir sos hazırlıyoruz. Lavaşı serip sırasıyla et, soğan, sos ve kaşar ekliyoruz. Sıkıca sarıp 4 parçaya bölerek servis ediyoruz. Afiyet olsun.

