Gaziantep'te iki öğrencisi için her gün 34 kilometre yol giden öğretmen Demet Kasırga, fedakârlığıyla takdir topluyor. Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Öğretmenler Günü’nde Kasırga'yı ziyaret etti ve kendisine teşekkür etti.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Demet Kasırga, yalnızca iki öğrencisi bulunan okuluna ulaşmak için her gün 34 kilometrelik bir yolculuk yapıyor.

211 kişinin yaşadığı Kesiktaş Mahallesi’ndeki okulunda Hatice ve Nigar Ece Yılmaz adlı öğrencilerine eğitim veren Kasırga, çocukların öğrenimden geri kalmaması için ilçe merkezine 17 kilometre mesafedeki okuluna düzenli olarak gidip geliyor. Bu yolculuğu kimi zaman kendi aracıyla, kimi zaman da otobüsle gerçekleştiriyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, gösterdiği fedakârlık nedeniyle genç öğretmeni ziyaret ederek kendisine teşekkür etti. Doğan, Kasırga’ya çiçek vererek Öğretmenler Günü’nü kutladı ve yaptığı konuşmada, “Demet Öğretmenimizin yalnızca iki öğrencisi olabilir ama onların gönlünde kurduğu dünya birçok sınıftan daha anlamlı. Fedakârlığı, bitmeyen enerjisi ve iki evladımız için verdiği emek, mesleğine olan bağlılığının en güzel göstergesi. Bu nedenle kendisine minnettarız” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Demet Kasırga ise öğrenci sayısının kendisi için önemli olmadığını belirterek, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirip çocukları geleceğe hazırlamayı amaçladığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Kasırga, bu tür desteklerin hem kendisi hem de öğrencileri için büyük bir motivasyon sağladığını vurguladı.

