Şanlıurfa Adliyesi'nde meydana gelen patlama gündemde geldi. Olayın ardından soruşturma başlatılırken patlamanın nedeni, ölü veya yaralı olmadığı araştırılıyor. Şanlıurfa son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Son dakika Şanlıurfa Adliyesi’nde 25 Kasım 2025’te yaşanan patlama gündeme geldi. Adliye binasının emanet bölümünde gerçekleşen olay sonrası resmi açıklamalar peş peşe gelirken vatandaşlar patlamanın ayrıntılarını ve yaralıların durumunu merak ediyor.

ŞANLIURFA ADLİYESİ'NDE NEDEN PATLAMA OLDU SON DAKİKA

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan adliye binasının emanet bölümünde bir elektronik cihazın patladığı açıklandı. İlk belirlemelere göre patlamanın teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yetkililer olayın meydana geliş şeklini ortaya çıkarmak için adliye içerisinde ve emanet bölümünde inceleme başlattı.

ŞANLIURFA ADLİYESİ'NDE ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamaya göre patlamada bir zabıt katibi bacağından yaralandı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

IREM ÖZCAN

