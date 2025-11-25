Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Gaziantep ALG Spor, şimdilerde tarihindeki en kötü dönemi yaşıyor. Geride kalan 10 haftada kalesinde 89 gol gören, Güneydoğu temsilcisi, eksi 82 averajla 14'üncü sırada yer alıyor. Gaziantep ALG Spor'un attığı 7 golün 3’ünü hükmen galibiyetten hanesine yazdırması da dikkat çekti.

Gaziantep'te 27 yıl önce kurulan ve 2018-2019 sezonundan bu yana Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sezon ise büyük düşüş yaşayan sarı-grililer, geride kalan 10 maçta 9 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu maçlarda kalesinde gördüğü 89 golle eksi 82 averaj ile 14'üncü sırada yer alan Güneydoğu temsilcisi, attığı 7 golün 3’ünü hükmen galibiyetten hanesine yazdırabildi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı

SEZONA 15-0'LIK MAĞLUBİYETLERLE BAŞLADI

Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe arsaVev'i konuk eden Gaziantep ekibi, sahadan 15-0 mağlup ayrıldı. İkinci haftada Beşiktaş'a yine 15-0 yenilen sarı-grililer, ilk iki maçta gol atamadan kalesinde toplam 30 gole engel olamadı. Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda Amed Sportif Faaliyetler'e 14-0, Trabzonspor'a 5-0, Galatasaray GAİN'e 17-0, Fatih Vatanspor'a 9-2, Çekmeköy Bilgidoğa'ya 3-1, 1207 Antalyaspor'a 3-0 ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 8-1 mağlup oldu.

Yeni sezonda kadrosunu adeta sil baştan yeniden oluşturan ALG Spor, 15 yeni oyuncu ile anlaşma sağladı

İLK GOLÜ 7 HAFTA SONRA ATTI

Sarı-grili ekip, ligde 7 hafta sonra ilk kez rakip fileleri havalandırdı. Sahasında Fatih Vatanspor'u ağırlayan ALG Spor, 41'inci dakikada Hassan'ın ayağından golü buldu ancak karşılaşmayı 9-2 kaybetti. Güneydoğu temsilcisi, diğer gollerini ise Çekmeköy Bilgidoğa ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşılaşmalarında kaydetti.

ALG Spor, geçen sezon takımın başında son 6 karşılaşmaya çıkan teknik direktör Hilmi Bugüner ile Mayıs 2025'te yeniden anlaşmıştı

10 MAÇTA TEK GALİBİYET

Güneydoğu temsilcisi, 3'üncü haftada hükmen 3-0 galip ilan edildiği Bornova Hitabspor karşılaşması dışında galibiyet sevinci yaşayamadı.

ALG Spor, ligden ihraç edilen Bornova Hitabspor ve ligden çekilen Beylerbeyi Spor Kulübü'nün üzerinde 14'üncü sırada yer alıyor.

