Fenerbahçe'den tarihi fark: Tam 15 gollü galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı, Gaziantep ekibi ALG Spor’a konuk oldu.

Batur Stadı'ndan oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 15-0'lık tarihi bir farkla kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 22 ve 37. dakikalarda Sabastine Chioma, 25, 52, 60, 71 ve 78. dakikalarda Maria Salas, 29. dakikada Marta Cox, 34. dakikada Regina Otu, 44. dakikada Ece Türkoğlu, 48 ve 58. dakikalarda Andrea Staskova, 69 ve 86. dakikalarda Yağmur Uraz, 82. dakikada Karyna Alkhovik kaydetti.

Fenerbahçe Arsavev, ikinci hafta müsabakasında ise Beylerbeyi Spor Kulübü’nü konuk edecek.

STATÜ:

16 takımın katılımıyla çift devreli lig usulüne göre 30 haftada oynanacak yeni sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre, 24 Ocak 2026'da başlayacak ve sezon 24 Mayıs 2026'da sona erecek. Sezon sonunda ligi şampiyon tamamlayan takım, önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde temsil etme hakkını elde edecek. Son 3 sırada yer alan takım, gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 1. haftanın programı şöyle:

21 Eylül Pazar:

15.00 Prolift Giresun Sanayispor 3-0 (H) Bornova Hitab Spor

15.00 Çekmeköy Bilgidoğa - Fatih Vatan Spor (Şile İlçe Stadı)

15.00 Galata Gain - 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü (Florya Metin Oktay Tesisleri)

15.00 Yüksekova Spor Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler (Şemdinli İlçe Stadı)

15.00 Ünye Kadın Spor Kulübü - Hakkarigücü Spor (Ünye İlçe Stadı)

15.30 Beylerbeyi Spor Kulübü - Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı (75. Yıl Beylerbeyi Stadyumu)

16.00 ALG Spor - Fenerbahçe ArsaVev Kadın Futbol Takımı (Batur Stadı)



22 Eylül Pazartesi:

19.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Spor Kulübü - Trabzonspor A.Ş. (Osmanlı Stadı)