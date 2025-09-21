Aykut Kocaman yeşil ışığı yaktı! "İhtiyaç olursa, hiçbir ön şart olmadan..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasında yer alan teknik direktör Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün seçiminde oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulunan Kocaman, çarpıcı ifadeler kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE DEVAM EDİYORUM"

Seçime dair konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Teknik direktörlüğe devam ediyorum. Ancak kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmeyi amaçlıyorum. Benim dönemim dahil olmak üzere aslan payı her zaman başkan ve yönetimlerindir. Ondan sonra sıralama teknik direktör ve oyuncu olarak gider. Başarısızlıklarda da yönetim ve başkanların aynı sorumluluğu almaları gerekir" dedi.

"BAŞKAN VE YÖNETİM TERSİNİ SÖYLESE DE..."

"Fenerbahçe'nin ilk 3-4 yılında kadrosunda zafiyetler vardı" diyen Kocaman, "Başkan ve yönetim tersini söylese de kadrolar, seçimler çok doğru değildi. İhtiyaç olduğu anlarda da ciddi hatalar yapıldı. Ancak son 3 yıl teknik direktör ve kadro bazında ciddi yatırım yapıldı. Ancak bu sefer yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin başında da bu rol oynamada eksiklikler olduğu kanısındayım" ifadelerini kullandı.

"SEÇENEK DAHİ OLMAMAM TUHAF BİR DURUM"

Fenerbahçe hakkında konuşan Kocaman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tuhaf bir durum. Kişiselleştirmek istemiyorum ama... Seçenek dahi olmamam tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da oluşturanların düşünmesi lazım. Benim cevap verme şansım yok. Fenerbahçe'nin inşallah bana ihtiyacı olmaz. Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla, gövdemle gireceğimi söyledim. Hiçbir ön şart olmadan üstelik. Bugün de aynı. İhtiyaç olmaz umarım ama ihtiyaç olursa ben her zaman buradayım."