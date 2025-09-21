Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Dev maç öncesi hakemler merak edildi. Geçtiğimiz günlerde maçı Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği duyurulmuştu. Karşılaşmanın VAR hekimi merak konusuydu o da belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Sarı lacivertli taraftarlar başkanlık seçimi kadar Fenerbahçe'nin maçına da kilitlendi. Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe ile saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi son dakika açıklaması geldi. Mücadelenin VAR hakemi merak ediliyordu, belli oldu. 

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin Recep Tayyip Erdoğan stadında oynayacağı maçı hekem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'n yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Batuhan Kolak olacak. Karşılaşmada VAR'da Volkan Bayarslan, AVAR'da da Anıl Usta görev yapacak.

