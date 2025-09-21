Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Ali Koç ve Saadettin Saran Fenerbahçe başkanlığı için karşı karşıya

Fenerbahçe Başkanlık seçim sonuçları merak konusu haline geldi. Kulüp, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu eski Kenan Evren Lisesi arsasında düzenliyor.

Başkan adayı Sadettin Saran, destekçileriyle bir araya gelirken, mevcut Başkan Ali Koç da salonda sürece odaklandı. Gelişmeler taraftarlar ve camia tarafından yakından takip ediliyor. Gözler, Fenerbahçe yeni başkanın kim olacağı sorusuna çevrildi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Başkanlık seçimi 20-21 Eylül 2025'tedir.Genel Kurul sabah 10.30'da başlayacak, oy kullanma işlemleri 10.00-17.00 saatleri arasında toplam 50 sandıkta gerçekleştiriliyor.

Oyların genel kurul divan başkanının yönetimi tarafından sayılmasının ardından yeni başkan resmen açıklanacak.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Yunus Kılıç.