Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 6. Haftasında Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı araştırılıyor. 21 Eylül 2025 Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'in 6. Haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçında mutlak galibiyetle sahaya çıkacak.

Kasımpaşa ise ligde topladığı 4 puanla 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde  21 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 19'unu sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmada Kasımpaşa 3 puanla çıktı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor - 1. Resim

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı, 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor - 2. Resim

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşması Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesi araştırılıyor - 3. Resim

45. KEZ RAKİP OLACAK

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa ile Fenerbahçe maç bu kulvarda 45. kez mücadele edecek.

Şimdiye kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında Fenerbahçe, 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma berabere kaldı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana çıktı.  Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 111 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

