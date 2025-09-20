Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri gündemde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Her iki takım da karşılaşma öncesinde hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadele için geri sayım başlarken, "Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 21 Eylül 2025 Pazar akşamı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağı bildirildi. Karşılaşmada ilk düdük saat 20:00’de çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa deplasmanına şu 11 ile çıkması bekleniyor: