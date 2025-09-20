Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri gündemde
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Her iki takımın mutlak galibiyet adına sahaya çıkacağı mücadele öncesinde, "Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" soruları araştırılmaya devam ediyor.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 21 Eylül 2025 Pazar akşamı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacağı bildirildi. Karşılaşmada ilk düdük saat 20:00’de çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'NİN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Sarı-lacivertli takımın Kasımpaşa deplasmanına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
- Ederson
- Skriniar
- Oosterwolde
- Brown
- Semedo
- İsmail
- Fred
- Szymanski
- Kerem Aktürkoğlu
- Nene
- En-Nesyri
Kaynak: Türkiye Gazetesi