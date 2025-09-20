Tribünler bir anda karıştı! Fenerbahçe kongresinde büyük gerginlik

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü Chobani Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Kongre üyeleri, 21 Eylül Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında yeni başkanını seçmek için sandığa gidecek.

KONGREDE BÜYÜK GERGİNLİK

Sarı-lacivertli kulübün kongresinin ilk gününde, kürsüye gelen ilk konuşmacının ardından tribünlerde gerginlik çıktı. Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran destekçileri arasında bir anda tansiyon yükseldi.

BARDAK FIRLATILDI

Tribünlerde yaşanan olaylar sırasında, Sadettin Saran destekçilerinin bulunduğu locaya kahve bardağı fırlatıldığı görüldü.

MOSTUROĞLU VE YÖNETİCİLER ARAYA GİRDİ

Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan kavgada, güvenlik güçleri de bu alana geldi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve yöneticilerin kongre üyelerini sakinleştirmesiyle yeniden konuşmalara geçildi.