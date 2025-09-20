Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü kongrede ilk gün heyecanı

Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü kongrede ilk gün heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ve eski yönetici Sadettin Saran, başkanlık için yarışacak. Aidatını yatıran 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunan kongre 2 gün sürecek. Kongrenin ilk gününde bir araya gelen Saran ve Koç, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerde Chobani Stadı'nda gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü saat 11.00'de başladı. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık için yarışacağı kongrede, 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

EL SIKIŞTILAR

Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, genel kurulun ilk gününde el sıkışarak, basın mensuplarına poz verdi. İkilinin neşeli halleri dikkat çekti

Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü kongrede ilk gün heyecanı - 1. Resim

"KULÜBÜN ONURUNU VE GELECEĞİNİ SAHİPLENMEK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, Fenerbahçe'nin kaderine yön vermek için toplandıklarını belirterek, "Bugün yalnızca sandığa oy atmak için değil, bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe'miz yıllardır yalnızca sahada değil, masalarda da mücadele etmek zorunda kaldı. Haksızlıklarla, kumpasla, masabaşı oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Herkes şunu iyi bilsin, Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar, bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü genel kurulda ilk gün heyecanı - 1. Resim

Stadın tarihe tanıklık ettiğini aktaran Pekin, "Vereceğimiz kararlar yalnızca önümüzdeki yılları değil evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bizim omuzlarımızda 118 yıllık bir onurun yükü vardır. Unutmayın, artık yeter, artık kimse bu kulübü hafife alamaz. Kimse Fenerbahçe'nin iradesini çiğneyemez. Bugün bir seçim yapıyoruz ama bu sadece bir yönetim değişikliği değildir, bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını, asla da olmayacağını haykırma günüdür. Bu karar sadece yönetim listelerini değil, Fenerbahçe'nin dünyaya vereceği mesajı da belirleyecektir. Bu mesaj açık olmalıdır. Bölmeye çalışanlar kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü genel kurulda ilk gün heyecanı - 2. Resim

Kazananın Fenerbahçe olacağının altını çizen Pekin, "Farklı adaylarımız, farklı yaklaşımlarımız olabilir ama bizim rengimiz birdir, sevdamız birdir, davamız Fenerbahçe'dir. Bugün buradan çıkacak irade yalnızca sahaya yansımayacak, Fenerbahçe'nin Türk sporundaki ağırlığını, adalet arayışındaki kararlılığını, uluslararası alandaki gücünü de gösterecektir. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, bir milletin dik duruşunun sembolüdür. Bu sembolü zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Kazanan her zaman Fenerbahçe olacak. Bugün buradan birlik, mücadele, zafer sesleri yükselmelidir. Seçimden kim çıkarsa çıksın hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin adı Fenerbahçe'dir, kaptanı tarihimizdir, rotası yarınlardır. Yaşasın Fenerbahçe'nin dimdik ayakta duran iradesi" şeklinde konuştu. 

KONGRE DİVAN BAŞKANI MOSTUROĞLU OLDU

Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Mosturoğlu, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü kongrede ilk gün heyecanı - 4. Resim

"74 MİLYON EURO FAKTORİNG BORCUNU KAPATTIK"

Genel kurulda faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, kulübün 1 Mart 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini kongre üyelerine aktardı. Aynı döneme ilişkin denetim kurulu raporunu Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak açıkladı.

Finansal aksiyonlarla ilgili bilgiler veren Koçak, "74 milyon euro faktoring borcunu kapattık. 145 milyon dolar ve 110 milyon euro döviz kredisini pandemi öncesinde TL'ye döndük. 97 milyon euro kısa vadeli kredilerimizi yapılandırdık. UEFA Finansal Fair Play uzlaşma anlaşmasından çıktık" dedi.

Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü kongrede ilk gün heyecanı - 5. Resim

BAŞKANLIK SEÇİMİ PAZAR GÜNÜ

Genel kurul iki gün sürecek. Başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü genel kurulda ilk gün heyecanı - 4. Resim

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tokat kirazında 5 milyon dolarlık kayıp! Geçen sene 11 ülkeye ihraç edilmişti, bu yıl 1 kilo bile meyve vermediYemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildi! Şimdi ilk isteği…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdık: Türkiye çeyrek finalde - SporDünya Şampiyonası'nda tarih yazdık: 4'te 4 ile çeyrek finalFenerbahçe'nin borcu açıklandı: 21 milyar TL'yi aştı - SporFenerbahçe'nin borcu açıklandı: Dudak uçuklatan rakamSuudi Arabistan Ligi'nde Türk derbisi! Tam "maç bitti" derken, milli yıldız sahneye çıktı - SporTam "maç bitti" derken, milli yıldız sahnedeFenerbahçe'nin eski kaptanı, yeni takımında coştu: Son maça da damga vurdu - SporF.Bahçe'nin eski kaptanı parlıyor: Son maça da damga vurdu!Demir Ege Tıknaz'dan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum! - SporBeşiktaşlı oyuncudan hakem tepkisi: Ceza almak istemiyorum!Sergen Hoca bu ne korku? | Spor yazarları Beşiktaş'ı değerlendirdi - SporSergen Hoca bu ne korku?
Sonraki Haber Yükleniyor...