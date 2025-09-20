Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü kongrede ilk gün heyecanı

Sarı-lacivertlilerde Chobani Stadı'nda gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü saat 11.00'de başladı. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık için yarışacağı kongrede, 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

EL SIKIŞTILAR

Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, genel kurulun ilk gününde el sıkışarak, basın mensuplarına poz verdi. İkilinin neşeli halleri dikkat çekti

"KULÜBÜN ONURUNU VE GELECEĞİNİ SAHİPLENMEK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, Fenerbahçe'nin kaderine yön vermek için toplandıklarını belirterek, "Bugün yalnızca sandığa oy atmak için değil, bu kulübün onurunu ve geleceğini sahiplenmek için bir aradayız. Fenerbahçe'miz yıllardır yalnızca sahada değil, masalarda da mücadele etmek zorunda kaldı. Haksızlıklarla, kumpasla, masabaşı oyunlarıyla yıpratılmak istendi. Herkes şunu iyi bilsin, Fenerbahçe ne boyun eğer ne geri adım atar, bu kulüp asla teslim olmaz. Fenerbahçe, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Stadın tarihe tanıklık ettiğini aktaran Pekin, "Vereceğimiz kararlar yalnızca önümüzdeki yılları değil evlatlarımıza bırakacağımız mirası belirleyecektir. Bizim omuzlarımızda 118 yıllık bir onurun yükü vardır. Unutmayın, artık yeter, artık kimse bu kulübü hafife alamaz. Kimse Fenerbahçe'nin iradesini çiğneyemez. Bugün bir seçim yapıyoruz ama bu sadece bir yönetim değişikliği değildir, bu bir irade mücadelesidir. Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını, asla da olmayacağını haykırma günüdür. Bu karar sadece yönetim listelerini değil, Fenerbahçe'nin dünyaya vereceği mesajı da belirleyecektir. Bu mesaj açık olmalıdır. Bölmeye çalışanlar kaybedecek, Fenerbahçe kazanacak" ifadelerini kullandı.

Kazananın Fenerbahçe olacağının altını çizen Pekin, "Farklı adaylarımız, farklı yaklaşımlarımız olabilir ama bizim rengimiz birdir, sevdamız birdir, davamız Fenerbahçe'dir. Bugün buradan çıkacak irade yalnızca sahaya yansımayacak, Fenerbahçe'nin Türk sporundaki ağırlığını, adalet arayışındaki kararlılığını, uluslararası alandaki gücünü de gösterecektir. Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, bir milletin dik duruşunun sembolüdür. Bu sembolü zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Kazanan her zaman Fenerbahçe olacak. Bugün buradan birlik, mücadele, zafer sesleri yükselmelidir. Seçimden kim çıkarsa çıksın hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin adı Fenerbahçe'dir, kaptanı tarihimizdir, rotası yarınlardır. Yaşasın Fenerbahçe'nin dimdik ayakta duran iradesi" şeklinde konuştu.

KONGRE DİVAN BAŞKANI MOSTUROĞLU OLDU

Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Mosturoğlu, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

"74 MİLYON EURO FAKTORİNG BORCUNU KAPATTIK"

Genel kurulda faaliyet raporunu Fenerbahçe Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan okudu. Kızılhan, kulübün 1 Mart 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan faaliyetlerini kongre üyelerine aktardı. Aynı döneme ilişkin denetim kurulu raporunu Mali İşler Direktörü Çağdaş Koçak açıkladı.

Finansal aksiyonlarla ilgili bilgiler veren Koçak, "74 milyon euro faktoring borcunu kapattık. 145 milyon dolar ve 110 milyon euro döviz kredisini pandemi öncesinde TL'ye döndük. 97 milyon euro kısa vadeli kredilerimizi yapılandırdık. UEFA Finansal Fair Play uzlaşma anlaşmasından çıktık" dedi.

BAŞKANLIK SEÇİMİ PAZAR GÜNÜ

Genel kurul iki gün sürecek. Başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.