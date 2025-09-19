Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan istifa çağrısı: Kendi rızanızla görevi bırakın, sonu tatsız olacak
20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongre öncesi kongre üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Yapılacak seçim öncesi kongre üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu bir kez daha istifaya davet etti.
Türk futbolunda bütün standartların altüst edildiğini söyleyen Ali Koç, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için futbolun içine ettiniz, bitirdiniz, mahvettiniz. Bütün standartları alt üst ettiniz. Fenerbahçe kayrılıyor diye piyasaya tiyatrolar sürülüyor. Ne hikmetse bu sene olmadı. 99 puan, 99 gol, kayrılan takım şampiyon olamıyor. Böyle bir çelişkinin içindeyiz. Şimdi birbirimize kenetlenmenin tam zamanı çünkü bu camianın önünde hiçbir haksızlık duramaz." dedi.
"FENERBAHÇE, HAMLE DÖNEMİNE GİRİYOR"
Sarı lacivertli takımın artık hamle dönemine girdiğini kaydeden Koç, "Futbolda şampiyon yapamadınız diyenler ve üzerimize gelenler var ama kongre üyelerimiz, bazı şampiyonlukların çalındığını biliyor ve büyük resmi gayet iyi okuyorlar. İnşallah bir dönem daha birlikte oluruz. Olamazsak da dışarıdan destek oluruz. Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe, güçleniyor. Fenerbahçe, hamle dönemine giriyor. Bir de bu sene futbolda verdiğimiz şampiyon sözünü tuttuk mu bizi kimler tutabiliyor" şeklinde konuştu.
"SONU TATSIZ OLACAK"
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu istifaya çağıran Ali Koç, "Alanya maçına gönderilen hakemler, bizim seçimimize manipülasyon yapmıştır. Fenerbahçe, sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe; direniş, duruş, karakter, inançtır. Bunu da yaşayarak öğrenecekler. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Sayın MHK Başkanı kendi rızanızla görevi bırakın, sonu tatsız olacak" ifadelerini kullandı.