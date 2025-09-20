Hakan Bilal Kutlualp'e statta yoğun ilgi: "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratı
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a 4 gün kala başkan adaylığından çekilme kararı alan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, kongrenin gerçekleştiği Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadı'nda kongre üyeleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyuran Hakan Bilal Kutlualp de stada geldi.
TEZAHÜRATLI DESTEK
Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e, kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Başkan adayı Sadettin Saran'ın destekleyen üyeler tarafından "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratları yapılan eski yönetici, daha sonra protokol tribününe çıktı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş