Hakan Bilal Kutlualp'e statta yoğun ilgi: "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyuran Hakan Bilal Kutlualp de stada geldi.

TEZAHÜRATLI DESTEK

Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e, kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Başkan adayı Sadettin Saran'ın destekleyen üyeler tarafından "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratları yapılan eski yönetici, daha sonra protokol tribününe çıktı.