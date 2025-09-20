Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakan Bilal Kutlualp'e statta yoğun ilgi: "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratı

Hakan Bilal Kutlualp'e statta yoğun ilgi: "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a 4 gün kala başkan adaylığından çekilme kararı alan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, kongrenin gerçekleştiği Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadı'nda kongre üyeleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Chobani Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli kulübün başkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçime kısa süre kala Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini duyuran Hakan Bilal Kutlualp de stada geldi.

Hakan Bilal Kutlualp'e statta yoğun ilgi:

TEZAHÜRATLI DESTEK

Saha kenarından tribüne çıkan Kutlualp'e, kongre üyeleri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Başkan adayı Sadettin Saran'ın destekleyen üyeler tarafından "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratları yapılan eski yönetici, daha sonra protokol tribününe çıktı.

