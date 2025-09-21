Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Ali Koç'un listesindeki bir isim unutuldu

Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Ali Koç'un listesindeki bir isim unutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Ali Koç&#039;un listesindeki bir isim unutuldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda, Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Özgür Peker'in adı pusulada yer almadı.

Fenerbahçe, başkanını seçmek için sandık başında. Binlerce üye saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde stat çevresindeki yerini alırken, seçimlerden yaşanan ilginç bir olay güne damga vurdu.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Özgür Peker'in isminin pusulada yer almadığı ortaya çıktı. Peker'in adı listede olmasına rağmen, hazırlanan resmi oy pusulalarında yazılmadığı fark edildi.

Bu durumda Özgür Peker'in oy kullanamadığı ve üyeliğinin divan kurulu tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.

Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Ali Koç'un listesindeki bir isim unutuldu - 1. Resim

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya ve Selma Altay Rodopman.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kocaelispor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert tepki: Bu, kulübe yapılmış kötülüktür - SporAli Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert tepki!Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu! - SporFenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR hakemi belli oldu!Osimhen yine yok! Nijeryalı yıldız riske edilmeyecek - SporOsimhen yine yok! Nijeryalı yıldız riske edilmeyecekCANLI | Fenerbahçe başkanını seçiyor! Ali Koç ve Sadettin Saran karşı karşıya - SporAli Koç ve Sadettin Saran karşı karşıyaBeşiktaş'ta sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın keyfi kaçtı - SporBeşiktaş'ta sıkıntı büyük! Sergen Yalçın'ın keyfi kaçtıUEFA oylama yapacak: İsrail tüm turnuvalardan men edilebilir - Sporİsrail tüm turnuvalardan men edilebilir
Sonraki Haber Yükleniyor...