Fenerbahçe seçimlerinde ilginç olay! Ali Koç'un listesindeki bir isim unutuldu

Fenerbahçe, başkanını seçmek için sandık başında. Binlerce üye saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde stat çevresindeki yerini alırken, seçimlerden yaşanan ilginç bir olay güne damga vurdu.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Özgür Peker'in isminin pusulada yer almadığı ortaya çıktı. Peker'in adı listede olmasına rağmen, hazırlanan resmi oy pusulalarında yazılmadığı fark edildi.

Bu durumda Özgür Peker'in oy kullanamadığı ve üyeliğinin divan kurulu tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor: