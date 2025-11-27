Kaydet

Esenyurt Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda okul çıkışı evine giden lise öğrencisini takip ederek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, genç kızın tepki göstermesi üzerine çevredeki öğrencilerin hedefi oldu. Kalabalık grubun saldırısına uğrayan şüpheli can havliyle bir televizyon dükkanına sığınmaya çalışsa da öfkeli kalabalık peşini bırakmayarak dükkanın içinde de şahsı tekme tokat darp etmeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken yaşanan o arbede anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası