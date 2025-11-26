Türkiye Gazetesi
Partizan'da Zeljko Obradovic depremi
EuroLeague’in 13. hafta müsabakasında Panathinaikos‘a farklı bir şekilde kaybeden Partizan'da Başantrenör Zeljko Obradovic, istifa kararı aldı.
Sırbistan ekibi Partizan'da Başantrenör Zeljko Obradovic, Euroleague'de Panathinaikos karşısında alınan yedinci mağlubiyetin ardından istifa etti.
Zeljko Obradovic‘in Partizan ile olan mevcut kontratı, normal şartlarda 2026 yazında sona erecekti.
EuroLeague’de oynadığı son sekiz maçın yedisini kaybeden Partizan, ligde anlık olarak 18. sırada yer alıyor.
