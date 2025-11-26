Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda ekibi Ajax'ı deplasmanda 2 golle geçen Benfica'da Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesinde Inter'den eski öğrencisi Wesley Sneijder ile bir araya geldi.

Teknik Direktörü Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da oynanan maçta Ajax karşısında 2-0 galip geldi.

Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini alan Mourinho, müsabakadan hemen önce eski bir dostuyla görüştü.

SNEİJDER'İ ALNINDAN ÖPTÜ

Jose Mourinho, 2010 yılında Inter'de üç kupa kazandığı eski oyuncusu Wesley Sneijder'in yanına giderek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Mourinho, gülümseyerek eski Hollandalı futbolcusına sarıldı ve alnından öptü.

"KARİYERİMİN EN İYİ YILINI YAŞATTI"

Maçtan sonra Sneijder ile yeniden bir araya gelmesiyle ilgili sorulan soruya cevap veren Mourinho, "Adam bana üç kupa verdi. Kariyerimin en iyi yılını yaşattı." dedi.

"ŞİŞMAN ADAM ÇOK TATLI"

Sneijder'in kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Portekizli, "O ve diğer oyuncular önemliydi ama Wesley o takımda çok önemliydi. Wesley bana ikinci Şampiyonlar Ligi kupamı kazandırdı. Öpücük Wesley içindi, şişman adam çok tatlı." sözleriyle eski oyuncusuna takıldı.

HOLLANDALI BÜYÜK BAŞARI YAKALADI

Wesley Sneijder, Inter'in 2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.

