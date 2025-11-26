Myanmar askeri yönetimi, 28 Aralık seçimlerinde oy kullanabilme amacıyla 3 bin 85 tutuklu için af çıkardı. Af kapsamındaki maddenin 'tahrik yasası' olduğu ve bu yasa uyarınca birçok siyasi tutuklunun yargılandığı belirtildi. Tahliyelerin ne zaman başlayacağı ise açıklanmadı.

Myanmar'da askeri yönetimin, 28 Aralık’ta yapılacak genel seçimler öncesinde 3 binin üzerinde tutuklu için toplu af çıkardığı bildirildi.

Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, ülkede seçimlere geçişi denetleyen "Devlet Güvenlik ve Barış Komisyonu" konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Ceza Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca yargılanan 3 bin 85 tutukluyu kapsayacak şekilde af çıkarılırken, aynı suçtan yargılanan 5 bin 580 kişiye yönelik devam eden davaların da kapatılacağı bildirildi.

Af kararının, 28 Aralık’ta yapılacak genel seçimlerde oy kullanabilme gerekçesiyle alındığı belirtilse de, tahliyelerin ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

Öte yandan, af kapsamındaki maddenin "tahrik yasası" olarak bilindiği ve bu yasa uyarınca çok sayıda siyasi tutuklunun da yargılandığı aktarıldı.​​​​​​​

Myanmar cezaevi

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

SEZER DOGRU

Haberle İlgili Daha Fazlası