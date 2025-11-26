Yalova'da Gökçe Barajı’ndaki seviyenin düşmesi nedeniyle 26 Kasım’dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Peki, Yalova'da su kesintisi saat kaçta başlıyor, ne kadar sürecek?

Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda seviyenin yüzde 8'e düşmesi ve kentin 15 günlük suyunun kalması üzerine Vali Hülya Kaya başkanlığında "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı. Yalova Valisi Hülya Kaya başkanlığında gerçekleşen Acil Su Eylem Planı koordinasyon toplantısında ilk etapta tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Yine belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı. Ayrıca kentte planlı su kesintilerinin yapılacağı açıklandı. Peki, Yalova'da su kesintisi saat kaçta başlıyor, ne kadar sürecek?

YALOVA'DA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE KADAR SÜRECEK?

İlde 26 Kasım’dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Bütün belediyeler mahalle bazında 20.00–05.00 saatleri arasında kesintiye gidecek. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek.

Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki bütün DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması da kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı’ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve SCADA sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor.

Sağlık Müdürlüğü ise su kalite kontrollerini artıracak. Hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri gibi kritik tesislerde su güvenliği için ek önlemler alınacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak. Kesintilerin ne zaman sona ereceği ise henüz netleşmedi.

