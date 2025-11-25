Türkiye'de kuraklıktan etkilenen ilerin arasına katılan Yalova'da, Valilik tarafından alınan "Acil Su Eylem Planı1 kararları yürürlüğe girdi. Bu kapsamda vatandaşlar, "Yalova'da sular ne zaman kesilecek?" sorusuna cevap arıyor.

Yalova’da yaşanan kuraklık tehlikesi alarm verilmeye başladı. Kentin su kaynağı Gökçe Barajı'nda doluluk oranı kritik eşiğe, yani yüzde 8’e düştü. Bu kapsamda Yalova'nın sadece 15 günlük su kaldığı açıklandı.

Yalova Valiliği, bu durum üzerine günlük hayatı etkileyecek "Acil Su Eylem Planı" kararlarını duyurdu.

Yalovada 10 saatlik su kesintisi yapılacak! Yalovada sular ne zaman kesilecek?

YALOVA'DA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK?

Yalova’da su rezervlerindeki kritik düşüş nedeniyle 26 Kasım’dan itibaren planlı su kesintilerine başlanacağı açıklandı. Buna göre il genelindeki tüm belediyelerde mahalle bazında her gün 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Sanayi tesislerine verilen suyun ise ilk etapta yüzde 50 oranında azaltılacağı, barajdaki rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi halinde bu tesislere suyun tamamen kesileceği belirtildi.

Yaşanan düşüşe çözüm üretmek amacıyla Ortaburun Göleti’nden Çınarcık hattına su aktarılması, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve gerekli durumlarda kullanılmak üzere yüzer pompaların hazırlanması karar verildi.

