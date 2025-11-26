Diyarbakır'da petrol çalışmalarının başladığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye artık ankonvansiyonel yöntemle, çatlatma yöntemiyle kaya petrolü arayacak. Başarılı olursak Diyarbakır adeta bir petrol şehrine dönüşecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'ndaki konuşmasında Türkiye'nin artan enerji talebini karşılamak için yerli ve yenilenebilir enerji kaynak potansiyelinin değerlendirildiğini söyledi. Türkiye'nin son 23 yılda yaklaşık 240 milyar dolarlık bir ekonomiden 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geldiğini aktaran Bayraktar, "İhracatımız 36 milyar dolardan 270 milyar dolar seviyesine geldi. Türk ekonomisi aslında çok güçlü bir ivme yakaladı ve çok önemli bir başarı hikayesi yazdı. Burada temel başarı siz sanayicilerimize ait" diye konuştu.

KARADENİZ GAZI 17 MİLYON HANEYE ULAŞACAK

Bayraktar, 2016'dan itibaren "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile Türkiye'nin doğal gaz ve petrol arama stratejisinin geliştirildiğini anımsattı. Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfi yaşandığını vurgulayan Bayraktar, "Bugün yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den geliyor. Seneye 2 katına çıkacak. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla Karadeniz'den karşılıyor olacağız. Aynı zamanda Türkiye özellikle doğal gaz ithalatında çok önemli azalışa gidecek. 15-16 milyar metreküplük doğal gazı kendi imkanlarımıza karşılıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır petrol şehrine dönüşecek

DİYARBAKIR BU YÖNTEMLE PETROL ŞEHRİNE DÖNÜŞECEK

Gabar'da yaklaşık 3 bin 600 mühendisin çalıştığını belirten Bayraktar, "600-700 kilometrelik yol yapmak suretiyle şu an günde 80 bin varil petrol üretiliyor. Bugün itibarıyla yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük. Türkiye'nin yeni bir hikaye daha yazması lazım. Diyarbakır'da çalışmalara da 4 blokta başladık. Türkiye artık ankonvansiyonel yöntemle, çatlatma yöntemiyle kaya petrolü arayacak. Bu Gabar'dan daha büyük olabilecek potansiyele sahip. Bizim için oyun değiştirici etkisi olabilecek. Başarılı olursak da belki yüzlerce kuyuyla Diyarbakır'ın adeta bir petrol şehrine dönüşeceği sürece doğru giriyoruz" dedi.

