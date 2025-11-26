Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yatırımcılara dikkat çeken bir çağrı yaptı. Türkiye’nin önümüzdeki 30 yılda enerji talebinin en az üç kat artacağını belirten Bakan Bayraktar, "Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası’nın Kasım ayı olağan toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, yatırımcılara önemli bir mesaj verdi.

"YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERE DUYURULUR"

Gelecekteki 30 yılda Türkiye’de enerji talebinin en az üç kat artacağını belirten Bayraktar, yatırımcılara seslendi. Bayraktar, "Yatırım yapmak isteyenlere duyurulur" ifadesini kullandı.

"HIZLA DEVREYE ALMAK İSTİYORUZ"

Bayraktar, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması, artan kuraklık ve iklim kullanımındaki nedenlerle enerji tüketiminin çok daha hızlı büyüdüğünü ifade etti.

Yenilenebilir enerji alanındaki hedeflere değinen Bayraktar, 2035 yılı hedeflerinin tutturulacağını iddia ederek, Türkiye’nin güneş, rüzgar ve diğer kaynaklardaki yüksek potansiyelini “hızla devreye almak istediklerini” söyledi.

"YERLİ ÜRETİM ŞART"

Türkiye’nin günlük 1 milyon varil petrol ve doğalgaza ihtiyaç duyduğunu belirten Bayraktar, enerji arz güvenliğinin devamı açısından yerli üretimin şart olduğunu ifade etti. Bayraktar, “Bugün 4 milyon hanenin doğalgazı Karadeniz gazından karşılanıyor” dedi.

Bayraktar, enflasyonla mücadele kapsamında enerji fiyatlarının hedeflenenin üzerinde baskılandığını savundu. Bayraktar, “Enerji fiyatları baskılandı, bundan en çok enerji yatırımcıları zorlandı” şeklinde konuştu.

MESUT SAHİN

