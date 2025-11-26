Kırmızı et fiyatlarında küresel dalgalanmalar sürerken, ESK’nın aldığı yeni tedbirler “Kırmızı ette kriz büyüyecek mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Küresel kırmızı et piyasası son aylarda sert dalgalanmalar yaşanıyor. ABD’den Avrupa’ya, Avustralya’dan Brezilya’ya kadar birçok ülkede üretim baskıları, kuraklık ve ticaret kısıtları fiyatları yukarı iterken, talep ise güçlü kalmaya devam ediyor. Et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketleri Türkiye'yi yakından ilgilendirirken, "Kırmızı ette kriz büyüyecek mi?" sorusuna cevap aranıyor.

Fiyat dalgalanmalarına ilk elden tedbir: Kırmızı ette kriz büyüyecek mi?

FİYAT DALGALANMALARINA İLK ELDEN TEDBİR

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmalarına dair açıklama yapıldı. Et fiyatlarındaki spekülatif hareketliliğe karşı tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, ESK tarafından yıl sonu, ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır."

KIRMIZI ETTE KRİZ BÜYÜYECEK Mİ?

Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etlerin ESK marketlerine, PERDER (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği) üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

