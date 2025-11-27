Fransa’nın Dijon kentindeki cezaevinde iki mahkûmun şafak vakti gerçekleştirdiği firar, ülkede güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Drone’la içeri gönderilen testere ve ekipmanları alan mahkûmlar, parmaklıkları kesip battaniyeleri birbirine bağlayarak dikenli telleri aştı.

Tecrit hücrelerinde tek başlarına tutulan mahkumlar, gecenin karanlığında parmaklıkları testereyle kesip drone ile ulaştırılan bıçak ve ekipmanı kullanarak kaçtı.

NELER OLDU?

Battaniyeleri birbirine bağlayarak dikenli tellerin üzerinden sarkan mahkumlar, bu geçişi kullanıp cezaevi duvarlarının dışına ulaştı. Firar, ülkede cezaevi güvenliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

19 yaşındaki bir mahkum cinayete teşebbüs ve suç örgütü kurma, 32 yaşındaki diğer mahkum ise eşine yönelik ağır şiddet ve tehdit suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Jura bölgesinde, mahkumlardan birinin bağlantıları olabileceği ihtimali üzerine yaklaşık 15 jandarma görevlendirildi. Şiddet mağduru olduğu belirtilen kadın koruma altına alındı.

TESTERE VE BIÇAKLAR DRONE İLE GETİRİLDİ

Mahkumların, hücre parmaklıklarını kesmek için gereken bıçak ve ekipmanı drone ile teslim aldıkları belirlendi.

ŞAFAK VAKTİ FİRAR

Cezaevi gardiyanı ve Force Ouvrière temsilcisi Pierre Pollonni, “güvenlik ve imkân eksikliğinin yeni bir kanıtı. Dijon hapishanesindeki şartlar uzun süredir endişe verici biçimde bozuldu" dedi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Savcılık firarla ilgili soruşturmayı başlattı. Olayın organize kaçış kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle mahkumlar 10 yıla kadar ek hapis cezasıyla karşı karşıya.

