26 Kasım Çarşamba günü, televizyon kanallarının en iddialı diziler ve eğlence programlarıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu kapsamda günün tv yayın akışı ve hangi yapımların ekrana geleceği merak ediliyor.

26 Kasım Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıkacak.

İzleyiciler ise "Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta yayınlanacak?" sorularına cevap ararken, sevilen yapımların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Orhan, TRT 1'de Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi, Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, Show'da Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef ve NOW'da Sakıncalı ekrana gelecek.

26 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kuruluş Orhan

26 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.23 – İstiklal Marşı

05.25 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.15 – Kalk Gidelim

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.45 – Kasaba Doktoru

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi | Yabancı Sinema

21.40 – Ölümcül Sular | Yabancı Sinema

26 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Uzak Şehir

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Eşref Rüya

00.15 – Arka Sokaklar

26 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Kiralık Aşk

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 – Söz

19.00 – Star Haber

20.00 – Sahipsizler

26 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin

08.15 – Bu Sabah

10.00 – Sandık Kokusu

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Güldür Güldür Show

00.15 – Veliaht

26 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

26 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Sakıncalı/Yeni Bölüm

22:30 - Sakıncalı

01:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

03:45 - İnadına Aşk

05:00 - Kefaret

06:00 – Karagül

SEVCAN GİRGİN

