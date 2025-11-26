26 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta?
26 Kasım Çarşamba günü, televizyon kanallarının en iddialı diziler ve eğlence programlarıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu kapsamda günün tv yayın akışı ve hangi yapımların ekrana geleceği merak ediliyor.
26 Kasım Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıkacak.
İzleyiciler ise "Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta yayınlanacak?" sorularına cevap ararken, sevilen yapımların yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Bu akşam 20.00'de ATV'de Kuruluş Orhan, TRT 1'de Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi, Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, Show'da Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef ve NOW'da Sakıncalı ekrana gelecek.
26 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Mutfak Bahane
16.00 – Esra Erol'da
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kuruluş Orhan
26 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 – İstiklal Marşı
05.25 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06.15 – Kalk Gidelim
09.20 – Adını Sen Koy
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
14.45 – Kasaba Doktoru
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Garfield 2: İki Kedinin Hikayesi | Yabancı Sinema
21.40 – Ölümcül Sular | Yabancı Sinema
26 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Yaprak Dökümü
14.00 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Uzak Şehir
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Eşref Rüya
00.15 – Arka Sokaklar
26 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Kiralık Aşk
09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 – Söz
19.00 – Star Haber
20.00 – Sahipsizler
26 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Yeni Gelin
08.15 – Bu Sabah
10.00 – Sandık Kokusu
12.30 – Gelin Evi
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 – Show Ana Haber
20.00 – Güldür Güldür Show
00.15 – Veliaht
26 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
26 KASIM NOW TV YAYIN AKIŞI
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Sakıncalı/Yeni Bölüm
22:30 - Sakıncalı
01:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
03:45 - İnadına Aşk
05:00 - Kefaret
06:00 – Karagül