Bursa’da yürekleri ağza getiren olay! 2 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten yere düştü
Bursa'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk oyun için tırmandığı duvardan boşluğa düşmesi sonucu yaralandı. Çocuk annesi tarafından hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki bir çocuk balkonda oynarken tırmandığı 6 metrelik duvardan düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- İnegöl'de bir apartmanın 3. katında olay yaşandı.
- 2 yaşındaki Veysel E. isimli çocuk balkonda oynuyordu.
- Çocuk, tırmandığı yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan düştü.
- Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokaktaki bir apartmanın 3.katında korkutan bir olay yaşandı.
6 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ
2 yaşındaki Veysel E. balkonda oynarken tırmandığı yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan boşluğa düştü.
Yaralanan küçük çocuğu annesi fark etti. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
