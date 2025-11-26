Bursa'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk oyun için tırmandığı duvardan boşluğa düşmesi sonucu yaralandı. Çocuk annesi tarafından hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi Zindancık Sokaktaki bir apartmanın 3.katında korkutan bir olay yaşandı.

Annesinin kucağında hastaneye getirildi

6 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

2 yaşındaki Veysel E. balkonda oynarken tırmandığı yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan boşluğa düştü.

2 yaşındaki Veysel'in düştüğü apartman

Yaralanan küçük çocuğu annesi fark etti. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

