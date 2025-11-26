İstanbul’da 26 Kasım tarihli İSKİ su kesintisi listesi gün boyunca yüz binlerce kişiyi etkiliyor. Arıza, bakım ve hat yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede su hizmetinde aksama yaşanırken vatandaşlar kesintilerin ne zaman sona ereceğini, suların saat kaçta geleceğini ve güncel İSKİ su kesintisi sorgulama ekranını araştırıyor.

26 Kasım son dakika İSKİ’nin güncel arıza ve bakım duyuruları İstanbul'un farklı noktalarından takip ediliyor. Hem Anadolu Yakası’nda hem Avrupa Yakası’nda bazı ilçe ve mahallelerde planlı çalışmalar sürerken gün içinde su hizmetinde aksama yaşayan vatandaşlar kesintilerin bitiş saatlerini merak ediyor.

26 KASIM İSKİ SU KESİNTİSİ!

İSKİ’nin 26 Kasım 2025 tarihli duyurusuna göre İstanbul’un çeşitli bölgelerinde gün boyu sürecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Çalışmalar; arıza giderme, depo yenileme ve hat bağlantısı gibi teknik işlemler kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bazı ilçelere belirli saat aralıklarında su verilemiyor. Kesinti yaşanan bölgeler İSKİ’nin resmi sitesinde düzenli olarak güncelleniyor.

26 Kasım öğle saatlerinde Eyüpsultan, Fatih, Kağıthane ve Silivri'de kesinti yaşanıyor.

26 Kasım İSKİ su kesintisi! İstanbulda su kesintisi ne zaman bitecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kesinti süreleri yapılan çalışmanın türüne göre değişiklik gösterebiliyor. İSKİ, gün içinde duyurduğu güncellemelerde her bir bölge için ayrı ayrı bitiş saatleri paylaşıyor. Bazı arızalar birkaç saat içinde çözülebilirken, kapsamlı hat yenileme çalışmaları daha uzun sürebiliyor. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ’nin “Arıza–Kesinti Sorgulama” ekranı üzerinden mahalle ve ilçe bazında bitiş saatlerini kontrol edebilir.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ ARIZA SORGULAMA

