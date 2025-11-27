Türkiye-Bosna Hersek maçı saat kaçta başlıyor, nereden canlı izleniyor?
12 Dev Adam'ın Dünya Kupası yolculuğunda eleme macerası başlıyor. Ay-yıldızlılar, 27 Kasım Perşembe akşamı gruptaki ilk maçında Bosna Hersek'i ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleyi basketbolseverlerin ilgiyle takip etmesi beklenirken, "Türkiye-Bosna Hersek maçı saat kaçta başlıyor, nereden canlı izleniyor?" soruları aramalarda öne çıkıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i konuk ediyor. Avrupa ikincisi 12 Dev Adam, EuroBasket'in ardından ilk kez parkeye çıkıyor. Peki, Türkiye-Bosna Hersek maçı saat kaçta başlıyor, nereden canlı izleniyor?
TÜRKİYE-BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NEREDEN CANLI İZLENİYOR?
27 Kasım Perşembe akşamı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, 30 Kasım Pazar günü ise İsviçre'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
12 DEV ADAM'IN MAÇ KADROSU BELLİ OLDU
Türkiye'nin FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i ağırlayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şu şekilde:
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi ve Ömer Faruk Yurtseven.